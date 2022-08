Chelsea - Tottenham, 14/8: Speltips & stream

Vad: Chelsea – Tottenham, Premier League Avspark: Den 2022-08-14, kl. 17:30 Vart: Stamford Bridge TV-kanal: Viaplay Speltips: Båda lag gör mål (Odds: 1.75 hos Unibet)

Tottenham avslutade förra säsongen med att komma på en 4:e plats i Premier League tabellen.

Chelsea var snäppet bättre och slutade säsongen 3:a, med 3 poäng fler än Tottenham.

När lagen möttes förra säsongen vann Chelsea alla 4 dueller, i ligaspelet och ligacupen.

Att Chelsea vann sin premiär på Goodison Park mot Everton måste ha varit skönt.

Laget håller fortfarande på och värvar och gör sig av med spelare, något som gör dem sårbara i spelet.

Managern Thomas Tuchel har en trupp som är långt ifrån samspelta.

Det krävdes ett mål från 11 meter av Jorginho för att säkra en 3-poängare. I övrigt var spelet långt ifrån toppen. Det är märkligt att de klarade av att hålla nollan. Fast Everton saknade nästan all sin anfallskraft, vilket är en bidragande faktorn till att Chelsea inte släppte in något mål.

Desto svårare blir det att hålla tätt mot Tottenham, som har rivstartat.

Managern Antonio Conte är tokhyllad efter förra säsongen, för att ha skapat Tottenham till ett topplag. Förmodligen inget lag som går och vinner hela Premier League, med tanke på konkurrenterna Liverpool FC och Man City.

Däremot är man kapabla till att utmana alla lag om poängen.

Under sommaren har fokus varit mer på att förstärka truppen inför ligaspelet. Richarlison, Yves Bissouma, Djed Spence, Ivan Perisic och Fraser Forster har köpts in. Samtidigt som Clement Lenglet har lånats in från FC Barcelona.

På topp finns talismanen Harry Kane och kollegan Son Heung-min, som vann skytteligan ihop med Mohamed Salah, med 23 fullträffar.

I premiären hamnade man under tidigt, men vände på tillställningen och vann med 4-1. Ett av målen gjordes av Dejan Kulusevski (i bild), som kom in i januari månad 2022 och har fått mycket speltid fram i banan.

Likt Chelseas försvar så är även Tottenhams långt ifrån toppslag. Mot Chelsea, som de har förlorat samtliga 4 matcher förra säsongen, blir det tufft att inte släppa in något mål.

Detta lutar mot att bli ett roligt möte mellan två lag som vill vinna för att hålla titelchanserna uppe inledningsvis.

Därför faller spelet på att Chelsea och även Tottenham återigen hittar nätmaskornam i detta derbymöte.

Vårt speltips: Båda lag gör mål i matchen

Odds: 1.75

Vårt huvudtips ligger på att både Chelsea och Tottenham nätar i mötet.

