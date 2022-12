Argentina - Kroatien (VM): Stream, speltips & odds

Vad: Argentina – Kroatien, VM 2022 Avspark: Den 2022-12-13, kl. 20:00 Vart: Lusail Stadium TV-kanal: SVT2 Speltips: X2 (Odds: 2.05 hos Unibet)

Inför

I Argentina är försvararna Gonzalo Montiel och Marcos Acuna avstängda.

Hos Kroatien var Borna Sosa och Mislav Orsic tillbaka sist. Inga avbräck alls.

Sist nationerna möttes var i senaste VM då Kroatien vann med hela 3-0.

Startelvor & statistik

Streama Argentina – Kroatien

För att streama semifinalen mellan Argentina och Kroatien behöver du skapa ett konto hos Cmore.

Därefter kan du starta din Argentina – Kroatien live stream direkt.

Har man ett Cmore konto kommer man att kunna titta på VM live genom streams som finns på hemsidan.

Se nedan hur du kommer igång enklast möjligt:

Gå vidare till Cmore Skapa ett konto gratis och välj ett sportabonnemang Streama Argentina mot Kroatien live

Sändningen börjar 60 minuter innan matchstart.

Som sällskap i matchen mellan Argentina och Kroatien kommer du att ha de svenska kommentatorerna Chris Härenstam och Glenn Strömberg.

Speltips & odds

Spelbolag erbjuder intressanta vinnarodds. Unibet har 2.60 i odds på att Argentina tas sig till finalen, där Frankrike eller Marocko väntar. Att Kroatien ska lyckas med bedriften får vi 9.00 gånger pengarna för. Minst sagt, intressant.

För Argentina har inte direkt spelat så mycket bättre än Kroatien. Inte heller har de så mycket bättre spelare, annat än talismanen Lionel Messi. Med avbräck i defensiven, i form av avstängningar, är Argentina ännu mer sårbart än tidigare.

Förbundskaptenen Lionel Scaloni trodde sig ha bokat en biljett till semifinalen då Argentina ledde med 2-0 över Nederländerna. Men efter ett reduceringsmål och ett ytterligare kvitteringsmål sent in på övertid tvingades Argentina kriga vidare under förlängningen. På straffarna var de snäppet bättre än Nederländerna, som i vanlig ordning faller när det väl gäller från straffpunkten.

Kroatien, som bara släppte in ett mål i gruppspelet, har visat sig vara svåra att bryta ner, även i slutspelet.

Efter att ha hamnat i underläge mot Japan lyckades man kvittera och ta åttondelsfinalen till straffar. Där blev Dinamo Zagreb målvakten Dominik Livakovic (i bild) en stor hjälte. Han var det även mot giganterna Brasilien i det mållösa mötet. Efter att förlängningen slutade 1-1 klev han fram igen och presterade på topp.

Att slå ut brassar i VM ska inte skämtas bort. Det är en bedrift som vittnar om att kroaterna ska tas på största möjliga allvar. Om inte en plats i finalen från förra VM inte redan var en övertygelse.

I och med detta är det märkligt att spelbolag har Argentina som så pass stora favoriter till seger under ordinarie tid.

Därför faller spelet på att Kroatien lyckas undvika ett nederlag mot Argentina efter fulltid. Till dubbla pengar i odds.

Vid oavgjort blir det förlängning och därefter eventuella straffar.

Vårt speltips: Oavgjort i matchen eller Kroatien seger

Odds: 2.05

Bettingsida: Unibet

Ta gärna också del av vår recension av Unibet. Där kan du även se vilka VM erbjudanden & bonusar som finns på deras hemsida.

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att Kroatien inte förlorar mötet mot Argentina.

Kolla in nedan vilka fler tips vi anser är värda att spela på inför landskampen.