Idag tränar Rafael Benítez Newcastle United, en klubb han tog över i mars 2016 då laget riskerade nedflyttning. Laget åkte ur Premier League, men studsade genast tillbaka upp igen. Med 17 omgångar spelade har ligger Newcastle på 14:e plats i årets Premier League. Benítez har byggt ett lag med en förhållandevis stark defensiv – laget har släppt in färre mål än Arsenal – men en ganska så tam offensiv. Bara ett lag, Huddersfield, har gjort färre mål än Newcastle så här långt in på säsongen.

”Även om jag hade mina invändningar i fråga om Benítez som människa och manager fick han sina spelare att slita häcken av sig för honom, så han måste ha varit bra på att motivera dem: antingen genom att skrämmas eller ingjuta respekt eller genom sin talang. Man såg aldrig hans lag kasta in handduken och det ska han ha allt beröm för.”

”Det fanns en fråga jag aldrig blev klok på: Varför förlitade sig inte Benítez på Gerrard som innermittfältare? En sak vi var verkligt säkra på om Liverpool under mina sista år var att om deras två innermittfältare tog ifrån oss bollen gjorde de inte mycket med den. Men om Gerrard var där och vann bollen visste man att han hade både fötter och den vilja som krävdes för att gå fram och komma till farliga avslut. Jag fattade aldrig varför Liverpool så ofta lät bli att använda honom som innermittfältare. Säsongen 2008-2009, när de kom tvåa med åttiosex poäng, styrde Alonso spelet, med Gerrard längre fram i planen, strax bakom Torres.”

”Kort efter Benítez ankomst såg jag en Liverpoolmatch och han och hans fru bjöd mig på ett glas. Så långt var allt gott och väl. Men vår relation blev ansträngd. Hans misstag var att ta vår rivalitet personligt. Så snart folk förvandlade sådant till något personligt hade de inte en chans, för jag kunde vänta. Jag hade framgångarna på min sida. Benítez siktade på titlar samtidigt som han gick i strid med mig. Det var inte så klokt. Ryktet som hade föregått Benítez var att han var en kontrollfreak, vilket visade sig stämma in absurdum. Han var kallsinnig till vänskap med andra tränare, en riskabel hållning eftersom det fanns många tränare i mindre klubbar som gärna skulle ha tagit ett glas och lärt sig av honom.”

