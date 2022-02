OS 2022 – 12 Februari (12/2) Tider & svenska höjdpunkter

⭐ Svenska höjdpunkter & deltagande

Den som letar efter sport att titta på under OS – kommer glädjas under den 12 februari. Här kommer vi har svenskt deltagande i flera olika sporter. Du kan även se programmet för alla OS-grenar som kommer att tävlas i under Vinter OS den 12/2.

Sverige – Kanada, Curling (damer) – kl. 02:05 (Lag Hasselborg)

(Lag Hasselborg) Kanada – Sverige, Curling (herrar) – kl. 07:05 (Lag Edin)

(Lag Edin) Längdskidor, stafett, 4×5 km (damer) – kl. 08:30 (Frida Karlsson, Ebba Andersson, ev: Jonna Sundling, Charlotte Kalla, Maja Dahlqvist, Emma Ribom eller Anna Dyvik)

(Frida Karlsson, Ebba Andersson, ev: Jonna Sundling, Charlotte Kalla, Maja Dahlqvist, Emma Ribom eller Anna Dyvik) Skidskytte, 10 km sprint (herrar) – kl. 10:00 (Martin Ponsilouma, Sebastian Samuelsson, Peppe Femling & Jesper Nelin)

(Martin Ponsilouma, Sebastian Samuelsson, Peppe Femling & Jesper Nelin) Sverige – Kina, Curling (damer) – kl. 14:05 (Lag Hasselborg)

Den stora svenska höjdpunkten under den 12 feb anser vi att damstafetten i längdskidor är. Det kommer med stor sannolikhet bli en skandinavisk uppgörelse mellan Norge och Sverige. På pappret så ska Sverige har en nivå bättre lag. Dock verkar det som om Norge kommer ha den inviduellt starkaste skidåkaren – Therese Johaug. Mycket spännande – och mycket prestige!

Det börjar även bli dags för lite medaljer inom skidskyttet. Herrarna har en god chans att reparera sina tidigare insatser. Martin Ponsilouma anser vi har en extra bra chans i ett sprintlopp. I denna distans blev han världsmästare förra året. Sebastian Samuelsson har även han goda chanser om han ökar takten i spåret – och skjuter bättre än tidigare under OS.

Under den 12/2 så bjuder programmet även på curlingsmatcher. Än är vi kvar i gruppspelet – men ändå finns det mycket att spela för. Både dam- och herrlaget i Sverige är bland favoriterna till medaljer.

Hela schemat den 12/2

För att hitta till allasporter och OS-grenar som görs upp den 12 feb – så har vi komplett program här. Där ser du alla tider som gäller under OS den 12/2. Du kan själv hitta de tider som är allra viktigast för dig.

Du kan läsa mer om hur du kan se OS på TV & stream via vår guide. Där finns alla tips på kanaler eller live streaming som du kan tänka dig.

12 februari (12/2) Grenar 02:05 Curling (Damer) Sverige – Kanada 03:00 Snowboardcross, mixed team 05:10 Ishockey, kvartsfinaler (Damer) 05:10 Ishockey, herrar 07:05 Curling (Herrar) 08:30 Längdskidor, 4 x 5 stafett (Damer) 09:00 Skridskor, jakt team (Damer) 09:40 Ishockey, kvartsfinaler (Damer) 09:40 Ishockey, herrar 10:00 Skidskytte, 10 km sprint (Herrar) 12:00 Backhoppning, kval (Herrar) 12:00 Konståkning, Ice dance 13:05 Curling (Damer) Sverige – Kina 13:20 Skeleton (Damer) 14:10 Ishockey, herrar

Våra tankar om OS idag

Vi tycker det är riktigt kul att turningen för curlinglagen har dragit igång. Det innebär att vi har svenskar i schemat nästan varje dag tills avslutingen. Detta förutsatt att Sverige tar sig till finalspelet. Det kommer vara flera rysare direkt i gruppspelet – men både herrlaget och damlaget bör ta sig vidare.

Under dagen (12/2) kommer många matcher inom ishockeyn att spelas från OS 2022. Dessa matcher brukar vara ganska populära bland oss i Sverige att titta på. Inte minst för att veta hur Tre Kronor står sig mot konkurrensen.

Se hela schemat för OS den 13 februari. Vilket innebär att du redan nu kan se hela morgondagens program.