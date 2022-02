OS 2022 – 11 Februari (11/2) Tider & svenska höjdpunkter

⭐ Svenska höjdpunkter & deltagare

Schemat kommer bjuda på flera stora händelser med svenskt deltagande i OS den 11/2. Det är även dessa tävlingar som flest i Sverige har ett intresse av att följa live.

Därför är det bra att hålla koll på vad som finns att vänta i OS programmet den 11 februari. Hitta hela listan och svenska TV tider här nedan.

Sverige – Italien, Curling (herrar) – kl. 02:05 (Lag Edin)

(Lag Edin) Längdskidor, 15 km klassiskt (herrar) – kl. 08:00 (Calle Halfvarsson, William Poromaa, Jens Burman & Leo Johansson)

(Calle Halfvarsson, William Poromaa, Jens Burman & Leo Johansson) Skridskor, 10 000 (herrar) – kl. 09:00 (Nils Van der Poel)

(Nils Van der Poel) Sverige – Slovakien, ishockey (herrar) – kl. 09:40

Skidskytte, sprint, 7.5 km (damer) – kl. 10:00 (Hanna Öberg, Elvira Öberg – ev. Linn Persson, Mona Brorson, Anna Magnusson eller Stina Nilsson)

(Hanna Öberg, Elvira Öberg – ev. Linn Persson, Mona Brorson, Anna Magnusson eller Stina Nilsson) Kanada – Sverge, ishockey, kvartsfinal (damer) – kl. 14:10

Redan tidigt på morgonen så drar programmet för OS den 11 feb igång med intressanta tävlingar. Där har vi först herrarnas längdskidåkning i 15 km, klassiskt. Vi har goda chanser på bra placeringar för de svenska herrarna. Dock lär medaljerna tillhöra åkare från antingen Norge eller Ryssland. Allt kan hända!

Tiden för att sedan följa Nils Van der Poel i skridskor under OS den 11/2 är kl. 09:00. Vi gissar på att många svenskar vill se Nils Van der Poel åka hem en medalj för Sverige. Siktet är inte bara på medaljen – utan även att sänka tiden för världsrekordet. Nils är mycket stor favorit att vinna distansen. Inte mindre favorit blev han sedan sitt guld på 5000 m.

Sedan har vi en skidskyttetävling. Där får de svenska damerna en ny chans att visa upp vad de kan. Än så länge har skidskyttet på både dam- och herrsidan inte visat sig från sin bästa sida. Kan nu någon – eller båda – systrarna Öberg ta medalj under den 11 februari?

Till sist – som en liten avslutning av OS den 11 feb så kommer Sverige spela kvartsfinal i ishockey. Motståndet är Kanada – och tyvärr står Sverige som stor underhuggare. En vinst vore mycket oväntat för damkronorna.

Hela schemat den 11/2

För att inte missa någon av de tävlingar som avgörs i schemat den 11 februari – så har vi ett komplett program. Där hittar du alla tider och för de OS-grenar som det tävlas inom under dagen.

OS, 11 februari (11/2) Grenar 02:05 Curling, herrar Sverige–Italien 02:30 Snowboard, Halfpipe final (Herrar) 02:30 Skeleton (Damer) 04:00 Alpint, Super G (Damer) 05:10 Ishockey, kvartsfinaler (Damer) 05:10 Ishockey, herrar 08:00 Längdskidor, klassiskt 15 km (Herrar) 09:00 Skridskor, 10000 m (herrar) 09:40 Ishockey, Sverige – Slovakien (Herrar) 10:00 Skidskytte, 7,5 km sprint (Damer) 12:00 Short track, damer & herrar 12:00 Backhoppning, herrar ind. stor backe kval 13:05 Curling, herrar 13:20 Skeleton (Herrar) 14:10 Ishockey, herrar gruppspel 14:10 Ishockey, damer, kvartsfinal

Nya chanser till medaljer

Under dagen så kommer det finnas flera fina medaljchanser för Sverige under OS. Inte minst så räknar vi in Nils Van der Poel som det allra största hoppet under den 11 februari. Alla de betsidor i Sverige som vi kollat igenom har svenskt guld på 10 000 m, skridskor som lägst odds. Det är egentligen ingen som tror att någon annan ska hota denna supersvensken. Desto längre man åker – desto större chans är det att Nils Van der Poel vinner!

Självklart har Sverige goda chanser att ta medaljer under skidskyttet. Inför OS 2022 så var förväntningarna mycket höga på systrarna Öberg. Dessa förväntningar har sänkts efter att riktigt fina uteblivit i de inledande tävlingarna.