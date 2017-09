Tyskland – Norge: VM-kval via live stream

Tyskland har fullständigt kört över allt motstånd i gruppspelet. Efter sju matcher har laget gjort 29 mål och bara släppt in två. Norge har inte speciellt mycket mer än ära att spela för och att snygga till placeringen i Grupp C. Matchen går att följa via live stream och när du väl har kommit igång kan du se de resterande matcher via stream online på samma ställe.

Hur du kommer igång med en live stream på Tyskland – Norge visar vi dig. Det går enkelt och smidigt att komma igång med en live stream. Så läs vår artikel för att starta en live stream på VM-kvalet i fotboll 2017.

Matchstart: Idag 4 sep, 20:45

Idag 4 sep, 20:45 Spelplats: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Visas hos: Dplay & Eurosport

Såhär följer du Tyskland mot Norge via live stream

För att komma igång med en live stream krävs det först att man har koll på vart matchen sänds. Det är i vanlig ornding Dplay och Eurosport som sänder det europeiska VM-kvalet. Det är också via dom två man följer Tyskland – Norge via stream.

För att se Tyskland – Norge behöver man alltså skapa ett konto med en tillhörande sportprenumeration. Sedan är det bara att leta upp matchen och sätta igång streamen. Vi på sportal rekommenderar endast lagliga och bra sidor med fotboll streams. Så du kan alltid känns dig trygg med vad vi rekommenderar.

Väljer man att följa matchen hos Eurosport kan man förvänta sig en stream i hög kvalitet vad gäller både bild och ljud. Sedan erbjuds man även en helt annan flexibilitet gentemot att se matchen på teve. Du kan ta med dig matchen på alla dina enheter och smidigt se matchen där du befinner dig.

Man slipper helt enkelt bli låst till en stor och otymplig teve. Kom igång med en live stream idag för att se Tyskland – Norge och massvis av annan sport via stream online.

Tyskland ohotad gruppetta

Det är väl kanske ingen överraskning att stornationen Tyskland skulle jogga genom gruppspelet. Men de har verkligen visat en otroligt tydlig dominans i sitt spel. De har vunnit alla matcher såhär långt och ser ut att gå obesegrade genom gruppspelet.

Det som kan ställa till Tysklands fina facit är Nordirland som ligger tvåa i gruppen. Tyskland möter de i den näst sista matchen på bortaplan och det kan bli en tuff match. Utöver Nordirland har de som sagt Norge kvar och i en sista match spelar de mot Azerbajdzjan.

Tyskland snittar 4.1 mål per match, ett snitt som minst sagt är anmärkningsvärt. De har hållit en jämn nivå och har i alla sju matcher spelat en fotboll i världsklass. Som rankade tvåa i världen och ett av de bästa landslagen i världen har de levt upp till förväntningarna och ska bli ett av de roligare lagen att följa i VM 2018.