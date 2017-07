Östersunds FK – Galatasaray: Se Europa League via live stream

Registrera & sätt in 200 kr

Östersund får ett riktigt tufft motstånd över två matcher i Europa League 2017. De ställs mot Galatasaray i den andra kvalomgången och det är lite av ett mardrömsmotstånd. Men Östersund är en van underdog och det kommer bli en väldigt spännande match att följa via live stream.

Matchen mellan Östersund – Galatasaray kommer att visas både på TV och via live stream. Hur du kommer igång med en live stream från Europa League och vilka som levererar den för oss svenskar går vi igenom länger ner i texten.

Matchstart: 13 juli 19.00

Spelplats: Jämtkraft Arena, Östersund

Visas på: Dplay & Eurosport 1

Kolla på Östersunds FK – Galatasaray via live stream

Det viktigaste när man väljer live stream är att man vet om den är laglig eller inte. Det kan liknas en djungel med alla sajter som säger sig erbjuda live stream på fotbollsmatcher. Vi tipsar endast våra läsare om lagliga sätt att följa bland annat Europa League.

De som levererar live stream på matchen mellan Östersund – Galatasaray är ingen mindre än Dplay. Det innebär att matchen även sänds på TV-kanalen Eurosport 1. Det är dessutom relativt billigt att öppna ett konto med sportabonnemang hos Dplay jämfört med deras konkurrenter.

Live streaming är ett väldigt populärt sätt att följa fotboll via idag. I Sverige finns det möjligheter att live streama fotboll gratis. Just den här matchen och möjligheten att se Europa League gratis finns tyvärr inte i Sverige för tillfället. Anledningen till att det kostar pengar är för att Dplay i detta fallet har köpt rättigheterna för att visa turneringen i Sverige.

Det är inte bara Östersund som spelar internationell fotboll denna veckan. Två andra svenska lag spelar även dom Europa och Champions League.

Malmö FF – FK Vardar

Fk Zeljeznicar – AIK

Följ Europa League via live stream

Det är manga svenska lag som spelar Europa League 2017. Därför är det extra intressant att hålla reda på när och var matcherna spelas för att se hur de håller sig på internationell nivå. Kan vara lite skönt med omväxling och en annan typ av fotboll än vad vi är vana att se på i Allsvenskan.

Vi på sportal håller dig alltid uppdaterad om vilka svenska lag som spelar och guidar dig till en laglig svensk live stream.

Live streaming på Europa League är ett smidigt sätt att följa fotboll i väldigt hög klass. Man kan se Europa League via live stream enkelt via flera olika enheter. Du kan följa Östersund – Galatasaray via live stream på mobilen, datorn, surfplattan eller strömma direkt upp på din TV.