Kan Östersunds FK hålla sin ledning mot Galasataray?

Registrera & sätt in 200 kr

Det var i en bragdmatch förra veckan som Östersund lyckades slå Galatasaray på hemmaplan i kvalet till Europa League. Slutresultatet skrev sig 2-0 och Östersunds FK har verkligen satt sig själva i en väldigt bra situation. Ett avancemang till den tredje rundan i Europa League vore väldigt stort för klubben.

Galatasaray har haft det tufft efter matchen mot Östersund, kritiken från media och supportrar började samma sekund som domaren blåste av matchen. De förväntas vara ett bra lag i Europa som egentligen ska ta sig till gruppspelet i Champions League. Men lilla Östersunds FK kom i vägen och som laget gjorde det.

Polisen uppmanar supportrar att inte bära lagets färger

Turkisk polis har uppmanat Östersunds-supportrar att inte bära matchfärgerna till returmötet på torsdag. Anledningen är att stämningen mellan supportrar kan bli hotfull. Säkerheten runt de ditresta supportrarna är högprioriterat och det känns osannolikt att något farligt ska inträffa.

Det är 50 personer som kommer resa från Sverige för att stötta sitt Östersund i matchen som kan bli lagets största vinst genom alla tider. Med tanke på formen laget har visat upp känns det helt rimligt att Östersund kommer åka hem till Sverige med fortsatta drömmar om Europa League.

En 2-0 ledning är stort och gör Östersund ett mål på torsdag så måste Galatasaray göra fyra. Det innebär alltså att Galatasaray inte kan köra på med ett helt huvudlöst anfall. Vi kommer nog att få se ett defensivt inriktat Östersund där Galatasaray kommer ha ett bollinnehav på minst 70%.

Stor skillnad på Jämtkraft Arena och Türk Telekom Arena

Det väntas komma ungefär 30 000 åskådare (inkl. ditresta från Östersund) och trycket från publiken kommer vara en helt annan femma. Men å andra sidan spelar Östersund mot stora publiklag i Allsvenskan så det är inget nytt att höra vrålande motståndarsupportrar skråla. Dock är det skillnad att höra det på turkiska, kanske är en fördel snarare.

Men mest skrik och stön kommer nog inte vara riktat mot Östersund. Förmodligen kommer publiken förvänta sig ett tidigt mål av Galatasaray. De har all press, alla förväntningar och frågan är om de är i ett skick där de kan hantera det. Det är ett formstarkt Östersund som har spelat riktigt bra även i Allsvenskan det senaste. Missa inte hur du kan följa Allsvenskan via stream helt gratis.

Men vi på sportal tror att Östersund har det som krävs för att hålla i ledningen mot Galatasaray. På vanlig basis ska motståndet vara det bättre laget, men med all den momentum som finns i Östersund för tillfället är de svårstoppade. Även för ett storlag i europeiska mått.

Följ Galatasaray – Östersund via live stream

Detta kommer verkligen att bli en match man inte vill missa. Som tur är finns det goda möjligheter att följa Europa League via live stream. Det är viaplay som äger rättigheterna för att via Europa League i Sverige och också där man följer matchen via live stream.

En mer noggrann genomgång hur man hittar en bra live stream på Galatasaray – Östersund kan du läsa på sportal några timmar innan matchen drar igång. Vi håller dig uppdaterad.