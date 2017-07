IFK Norrköping – IF Elfsborg: Följ Allsvenskan via live stream

Tvåan Norrköping ställs mot åttan Elfsborg i en match som är väldigt viktig för Norrköping. De ligger några poäng bakom ettan Malmö och för att inte bli alltför avhängda är en seger givetvis att föredra. Hur du följer matchen via live stream hjälper vi dig med.

Att se Allsvenskan via live stream är enkelt och det går snabbt att komma igång. Samtliga matcher från Allsvenskan går att se via live stream med svenska kommentatorer i hög kvalitet. Hur du ser IFK Norrköping – IF Elfsborg via live stream ser du längre ner.

Matchstart: 9 juli 15:00

9 juli 15:00 Plats: Nya Parken, Norrköping

Nya Parken, Norrköping Kommentatorer: Jesper Hussfelt och Erik Edman

Titta på Norrköping – Elfsborg via live stream

Odds på Norrköping – Elfsborg

Matchodds

Norrköping: 1.83

Oavgjort: 3.85

Elfsborg: 3.95

Vi tror på en ganska jämn match lagen emellan. Elfsborg har haft en hel del halvbra matcher de senaste och kommer förmodligen till Norrköping revanschsugna. Norrköping är ett mycket bättre lag men har inte varit speciellt konsekventa de senaste matcherna. Därför tror vi på en jämn matchbild där Norrköping gör ett sent 1-0 mål och håller den ledningen.