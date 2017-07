FK Zeljeznicar – AIK: Live stream från Europa League

Registrera & sätt in 200 kr

Bosniska FK Zeljeznicar spelar ikväll i Europa League mot AIK. Det väntas bli en jämn match som går att följa via live stream. AIK har visat att de är i mycket god form de senaste. De vann bland annat mot Klaksvik med 5-0 i senaste rundan av Europa League. Hur du följer AIK via live stream hjälper vi dig med i denna artikeln.

För att se FK Zeljeznicar – AIK via live stream krävs det först och främst att man hittar vilka som live streamar matchen. Eftersom olika streamingtjänster äger olika rättigheter till höger och vänster kan det lätt vara lite förvirrande. Därför tänkte vi grundligt gå igenom hur man följer Europa League via live stream.

Matchstart: 13 juli 20.45

13 juli 20.45 Spelplats: Stadion Grbavica, Sarajevo

Stadion Grbavica, Sarajevo Visas hos: Dplay

Titta på FK Zeljeznicar – AIK via live stream

Att se svenska lag som AIK i Europa League är väldigt enkelt. Det går snabbt att komma igång och man kan förvänta sig en live stream som inte hackar eller fungerar som den ska. Rättigheterna för att visa Europa League i Sverige är det Dplay som äger. För att kunna se Zeljeznicar – AIK via live stream krävs det ett tillhörande sportabonnemang. Det är alltså inte gratis att se Europa League via live stream lagligt.

Det går precis lika bra att se AIK spela via stream som på TV. För att följa matchen via TV så måste du ha tillgång till Eurosport 1. Men väljer du att följa Zeljeznicar – AIK via live stream kan du se matchen på flera enheter, precis vart du vill. Det är väldigt smidigt att streama sport online.

Som sagt så erbjuder Dplay en live stream på fotboll i HD. Kvaliteten är givetvis något som är helt avgörande när man väljer en live stream. Men det är inget du behöver oroa dig för om du väljer en seriös aktör från den svenska marknaden.

Detta känns som ett högaktuellt möte att se på live stream med tanke på hur mycket som står på spel. AIK har en bra chans att hålla sin dröm om Europa League spel levande även om motståndet är relativt tufft. Zeljeznicar är ett bosniskt topplag som inte kommer snåla på krutet på hemmastadion. Våra tankar kring matchen och hur vi spekulerar kring slutresultatet går att hitta här nedan.

Missa inte hur det går mellan Östersunds IK - Galatasaray i Europa League. De spelar även dom ikväll och den matchen går givetvis bra att följa via live stream.

Betting, odds & speltips på Europa League-matchen

Oddsen på de båda lagen inför matchen är helt identiska. De båda har 2.70 i odds på att vinna och ett oavgjort resultat ger 3.10 gånger insatsen. En svår match att spela på med tanke på att det är ett bosniskt lag som AIK inte har spelat mot tidigare. Men med den formkurvan AIK visat upp är de, trots den långa resan, favoriter i våra ögon.

Vårt speltips

Hemmalaget FK Zeljeznicar kommer med all säkerhet öppna starkast. Klarar AIK dom 30 första minuterna utan att släppa in mål och arbeta sig successivt in i matchen. Då tror vi att det kommer bli tufft för Zeljeznicar att hålla ihop matchen igenom. Mycket ligger i vilka som får första målet då det kommer göra stora förändringar i matchbilden.

Får AIK in första målet kommer de förmodligen försöka spela på ledningen inför bortamötet. Får å andra sidan Zeljeznicar kommer de förmodligen gå för ett mål till. De vet att en riktigt tuff bortamatch väntar och vill givetvis skaffa sig en så stor fördel som möjligt.

Vårt spel: Vinst AIK

Vinst AIK Odds: 2.70

2.70 Spelbolag: bet365

Det kommer förmodligen bli en väldigt sevärd match vare sig du håller på AIK eller inte. Det är alltid spännande att se svenska klubbar spela internationella turneringar.