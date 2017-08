Atletico Madrid – Napoli: Live stream från Audi Cup 2017

Registrera & sätt in 200 kr

Idag börjar fyrlagsturneringen I Audi Cup 2017. Fört ut är Atletico Madrid – Napoli som går utmärkt att följa via live stream. De lagen som deltar är Atletico Madrid, Bayern München, Liverpool och Napoli. Turneringen startar direkt med en semifinal och de två vinnande lagen spelar final imorgon. De som förlorar spelar om tredjeplatsen och samtliga matcher går att följa via live stream.

Senast turneringen arrangerades var 2015 och då vann Bayern München mot real Madrid i finalen. Men nu är det nya förutsättningar och det är första gången Napoli deltar i turneringen. Matchen mellan Atletico Madrid – Napoli kommer bli ett spännande möte och en styrkemätare för båda lagen. En helt klart sevärd match att följa via live stream.

Matchstart: 1 augusti kl 17.45

1 augusti kl 17.45 Spelplats: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Visas hos: Viaplay

Se Atletico Madrid – Napoli via live stream online

Atletico är favoriter inför den första semifinalen I Audi Cup 2017. Men Napoli kan överraska många lag i Europa och har gjort det tidigare. Med tanke på att det är en försäsongsmatch kommer säkert några spelare få chansen att visa upp sig för att försöka ta en plats i laget. Passa på när det är enkelt att komma igång att se fotboll i riktigt bra kvalitet via stream.

Med det sagt kommer det inte vara några dåliga spelare som ställs på planen. Det är fortfarande europeiska storklubbar med en spelaruppsättning som heter duga. Räkna med att det blir en händelserik match med mycket mål vilket kommer det göra extra roligt att följa Atletico - Napoli via live stream.

För att se Atletico – Napoli via live stream krävs det att man vänder sig till Viaplay. Det är nämligen dom som äger rättigheterna för att visa matchen på stream online. Det som krävs för att följa Audi Cup 2017 via live stream är ett konto med sportabonnemang. Det ger dig inte bara tillgång till att streama Audi Cup utan även tillgång till att se massvis av sport via stream online.

Matchen kommer som sagt förmodligen att innehålla en hel del mål. Med tanke på att fokuset främst för båda lagen kommer ligga i det offensiva till en början. Det kommer garanterat bjuda tittarna via live stream på fotboll i världsklass. Kom igång direkt, vi hjälper dig hitta bra sidor med fotboll streams.

Betting på Audi Cup 2017 och Atletico Madrid – Napoli

Lägst odds på att vinna har Atletico Madrid som ligger på 2.37. Men det är inte mycket som skiljer lagen åt rent oddsmässigt då Napoli ligger på 2.75 i odds. Det är svårspelad match att betta på eftersom vi ännu inte vet vilka trupper de ställer upp med. Det finns även möjlighet att spela på liveodds under matchen.

Men om vi måste välja något av de två lagen tror vi att Napoli tar hem semifinalen idag. Risken för lite underskattning finns samtidigt som Napoli verkligen vill visa att de kan konkurrera mot ett av världens bästa klubblag. De kommer vara hungrigare helt enkelt.

För att lägga ett odds på Atletico Madrid – Napoli krävs det att man har ett konto hos någon bettingleverantör. Oddsen presenterade ovan kommer från betsafe som erbjuder massvis av odds på Audi Cup 2017. Det är ett tryggt, säkert och etablerat spelbolag med lång erfarenhet av sportsbetting.