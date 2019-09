Streama Sverige – Norge live

För att kunna streama Sverige – Norge måste du skapa dig ett konto på C More, och där välja abonnemanget C More Mycket Sport. Det låser upp sändningen av EM-kvalmatchen, och även till att se många andra svenska landskamper och även andra nationers kval till EM.

Kostnaden för abonnemanget är 199 kronor i månaden, det vill säga fullt rimligt och ett rätt bra pris med tanke på alla rättigheter samt olika fotbollsmatcher och idrottsevenemang du kan ta del av. Du kommer även att bland annat kunna streama Färöarna - Sverige. Väljer du dessutom att dela konto med en vän behöver du bara stå för halva kostnaden, då det nämligen är möjligt att titta på två strömmar samtidigt.

Ett annat alternativ är att köpa en så kallad matchbiljett för att just se Sverige – Norge, men det är väl i ärlighetens ingenting vi skulle rekommendera med tanke på att ett månadsabonnemang bara är en aning dyrare men ger så mycket mer i form av att streama massor av svenska landskamper.

Sändningen till matchen startar redan klockan 20:00, då försnacket inleds med en fin samling duktiga och kunniga experter. Vi väntar oss att få se Olof Lundh och säkerligen även Hasse Backe samt någon ytterligare duktig expert.

Själva matchen börjar klockan 20:45, och då är det populäre Lasse Granqvist som tillsammans med före detta landslagsspelaren Anders Andersson, numera alltså expertkommentator, kommenterar matchen.

Det går att se din Sverige – Norge live stream från valfri plattform – mobil, surfplatta eller dator.

1. Navigera dig till cmore.se

2. Skapa ett konto och välj abonnemanget C More Mycket Sport (199 kr/mån) eller köp matchbiljett (149 kr)

3. Titta på Sverige - Norge via live stream (avspark 20:45 söndag 9 september)

Titta på Sverige – Norge på TV

TV-sändningen fungerar likadant som liveströmmen på internet. Försnacket drar igång klockan 20:00 och visas, precis som matchen, på TV4.

Se fram emot att titta på Sverige – Norge på TV med en riktigt proffsig studio, där startelvan kommer att presenteras, lagen analyseras och experterna att diskutera eller kanske till och med tjafsa.

I halvtid är det dags för paussnack, vilket du kan ta del av till fullo med ett C More-konto. På TV4 får du se det viktigaste men du kan även räkna med en reklampaus. Samma förutsättningar gäller för eftersnacket.

Om du möjligtvis är utan TV4, då ska du veta att du kan titta på matchen på TV ändå. Detta genom att med hjälp av ditt C More-konto och ett verktyg så som Chromecast eller HDMI-kabel koppla din Sverige – Norge live stream till din TV.

TV-kanal: TV4

Sändningen börjar: 20:00

Inför matchen

Eftersom vi skriver den här artikeln innan Sveriges och Norges första matcher denna samling, mot Färöarna respektive mot Malta, har spelats är det svårt att ge en fullt riktig och bra införrapport. Men vi ska lägga fram förutsättningarna så gott vi kan.

Vi utgår ifrån att både Sverige och Norge slår sina blåbärsmotstånd, och det nordiska derbyt på söndag kommer att bli väldigt laddat och viktigt. Sist lagen möttes – i Oslo – slutade matchen 3-3, efter att Norge gått upp i en 2-0-ledning, tappat till 2-3 men sedan kvitterat på tilläggstid. En galen match, och vi skulle bli förvånade om vi får se något liknande på söndag.

Något som diskuterats angående den här samlingen är Janne Anderssons uttagning av allsvenskans kanske bäste spelare, Hammarbys Muamer Tankovic. Han leder både skytteligan och assistligan, och det återstår att se om han får lite speltid mot kanske Färöarna eller till och med mot Norge.