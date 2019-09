Streama Färöarna – Sverige

Om du är ute efter att streama Färöarna – Sverige på internet är tjänsten du behöver C More. Det är de som sitter på sändningsrättigheterna inom Sverige till de flesta landskamperna, och däribland EM-kvalet.

För att låsa upp sändningen av matchen måste du gå in på C More:s hemsida, skapa ett konto och välja abonnemanget C More Mycket Sport. Det kostar dig 199 kronor i månaden och gör det möjligt att se fotboll i form av EM-kval, Allsvenskan och flera av de stora ligorna i Europa. Det går även att köpa en matchbiljett för att låsa upp just sändningen till denna match, vilket kostar dig 149 kronor i en engångskostnad. Vi rekommenderar definitivt det första alternativet, då det ger betydligt mer för pengarna.

Sändningen till Färöarna – Sverige drar igång redan klockan 20 på torsdagskvällen, och avspark är sedan satt till 20:45. Du kan titta på din Färöarna – Sverige live stream från vilken plattform du önskar. Dra igång livesändningen från mobil, dator, surfplatta eller casta med hjälp av Chromecast till din TV.

Matchen visas i HD-kvalitet, och du förses med såväl försnack som halvtidssnack och eftersnack med förhoppningsvis klockrena analyser.

1. Gå in på cmore.se

2. Skapa ett konto och skaffa abonnemanget C More Mycket Sport (199 kr/mån) eller köp matchbiljett (149 kr)

3. Titta på Färöarna - Sverige via live stream (avspark 20:45 torsdag 5 september)

Titta på Färöarna – Sverige på TV

Kanalen som sänder Färöarna – Sverige är TV4, precis så som det brukar vara när det vankas landskamp för Sverige. Likt via live stream på nätet börjar sändningen klockan 20:00, och pågår sedan ända fram till 23:10.

45 minuters försnack, två gånger 45 minuters fotboll och efter slutsignalen kan ni räkna med ett riktigt spännande eftersnack, som pågår i omkring en halvtimme. Då kan ni förvänta er att få se höjdpunkter från matchen, och om landslagets nytillskott Muamer Tankovic fått speltid lär hans insats granskas extra noga.

Saknar du mot förmodan TV4 i din box, eller sitter utan TV-box överhuvudtaget, så är det möjligt att streama Färöarna – Sverige från valfri plattform och koppla sändningen till TV med hjälp av till exempel en HDMI-kabel eller, som redan nämnts, en Chromecast.

TV-kanal: TV4

Sändningsstart: 20:00

Ovan kan ni se höjdpunkter från Sveries senaste bortamöte med Färöarna, då vi faktiskt låg under en bra bit in på andra halvlek. Sedan löste Zlatan, Kacaniklic och Anders Svensson biffen.

Inför matchen

Janne Andersson presenterade sin landslagstrupp till matcherna mot Färöarna och Norge förra veckan, och bjöd på en ganska så spännande uttagning. Allsvenskans succé Muamer Tankovic finns med i Sveriges trupp, och många Hammarbyfans kommer nog att hoppas på att få se honom få några minuters speltid mot Färöarna. Färöarna spelar på konstgräs, precis som Hammarby, vilket bör gynna Tankovics chanser att få speltid. Tankovic är antagligen främst tänkt att spela till vänster på mittfältet, även om han skulle klara en roll som den mer släpande av de två anfallarna galant också.

Annat anmärkningsvärt är att Sverige saknar både sitt första- och andraval på vänsterbacken, med både Ludwig Augustinsson och Martin Olsson skadade. Det gör att Andersson plockat med Niklas Hult och Pierre Bengtsson, där det mesta tyder på att Hult blir den som tar beslag på startplatsen.

Många kommer att med spänning vänta på att se vem som startar bredvid givne Robin Quaison – Jannes favorit Marcus Berg eller supertalangen Alexander Isak.