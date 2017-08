US Open 2017: Live streama tennis online

2. Skapa konto & få gratis C More

US Open 2017 har precis dragit igång och I turneringen ser vi den absoluta eliten inom tennis tävla. US Open är en av fyra turneringarna som ingår i Grand Slam och spelas på ett hårt underlag. I detta blogginlägget visar vi hur man följer US Open 2017 via live stream och hur man smidigt kommer igång.

Det är en av de äldsta turneringarna som finna i dagens Tennis och har spelats sedan 1881. Från början spelades US Open på gräs men byttes sedan ut mot lera 1975 för att sedan bytas ut igen mot det hårda underlaget 1978. Det är en anrik tävling som lockat runt 700 000 besökare varje år sedan 2005.

Då spelas US Open 2017: 28 augusti - 10 september

28 augusti - 10 september Spelplats: USTA Billie Jean National Tennis Center, New York

USTA Billie Jean National Tennis Center, New York Här följer du US Open 2017

Såhär ser du US Open 2017 via live stream

För att se US Open i tennis via live stream behöver man öppna konto hos bet365. Det är nämligen där det går att följa US Open via live stream. När man skapat ett konto behöver man göra en insättning för att få tillgång till att se tennis via stream.

Sedan är det bara att luta sig tillbaka och njuta av en bra stream i hög kvalitet på världens bästa tennisspelare. Turneringen består av måna stora namn som bland annat Roger Federer Marin Čilić och Rafael Nadal. Spelare som alltid är underhållande att följa via live stream och bjuder tittarna på den absoluta bästa tennisen.

Så kom igång med en live stream idag och följ US Open 2017 via live stream. Det är en process som bara tar några klick och tryck på tangentbordet för att komma igång. Räkna med en bra stream som håller hög klass. Har du inte möjlighet att se US Open via live stream går det att följa resultatet via livescore.

Betting samtidigt som live stream?

Med tanke på att det är bet365 som sänder US Open via live stream går det utmärkt att spela på matcherna under tiden man följer dom. Som många redan vet kallas det liveodds när man spelar på odds live i matchen.

Att spela på liveodds samtidigt som man följer matchen via live stream är väldigt underhållande. Det gör matcherna ännu mer spännande och kan ibland nästan bli lite för nervkittlande. Liveoddsen hittar du precis i anslutning till live streamen så de är väldigt lättillgängliga.

Tänk på att alltid ha koll på hur mycket du spelar för och spela aldrig för mer än vad du har råd att förlora. Spela för nöjet och inte för att försöka bli förmögen.

Prispengar US Open 2017

Många känner säkert till att det är en hel del pengar inblandade i tennisens världselit. Men riktigt hur stora summorna faktiskt är kanske inte alla har riktigt lika stor koll på. Under US Open 2017 kommer totalt $50,400,000 att delas ut. Det motsvarar ungefär 401 miljoner kronor.

Vinnaren av US Open 2017 får en check på $3,700 000 vilket är 25 gånger mer än vad vinnaren fick 1973. Så prispengarna blir allt större och växer snabbare än inflationen. Men tänker man efter på all den konkurrensen som finns inom sporten är utövarna väl värda de stora summorna.

En av de som dragit in mest pengar och deltar i US Open är Roger Federer. Schweizaren har totalt dragit in $107,780,560 miljoner. Han har vunnit 93 titlar och har en hel del andra riktigt fina placeringar på meritlistan. Återstår att se ifall han kan ta sin sjätte titel i år nu under US Open 2017.

Följ Federers jakt på ännu en titel

Han stod inför ett tufft motstånd i rundan av 128 spelare. Det var 19-åriga amerikanen Frances Tiafoe som stod upp rejält mot Federer. Och det krävdes fem set för att tillslut utse Federer som vinnare. Han har nu avancerat till rundan av 64 spelare.

Han är givetvis en av favoriterna till att vinna hela tävlingen men konkurrensen är stenhård på toppen och med tanke på hans ryggproblem kan det bli tuffare än väntat. Men missa inte tidernas bästa tennisspelare genom alla tider spela. Federers matcher från US Open går givetvis att följa via live stream precis som de andra.

Vart spelas US Open?

US Open spelas I Queens, New York, på USTA Billie Jean King National Tennis Center. Där finns det flera olika planer med läktare I olika storlekar. Den största och den som utger Centercourten i tävlingen är Arthur Ashe Stadium och rymmer över 22 000 åskådare. Det är en häftig arena som bjuder på en otrolig inramning.

På Arthur Ashe Stadium spelas de största matcherna med de allra kändaste namnen. Och det är förmodligen där bland annat Roger Federer kommer spela sina matcher.

Så kom igång med en live stream på US Open idag för att inte missa några av de sevärda matcherna. Det är enkelt och går snabbt att starta upp en live stream i hög kvalitet. Passa även på att göra matcherna mer spännande med ett liveodds eller två.