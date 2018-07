VM 2018 är över. Se vår infografik över det mest anmärkningsvärda under mästerskapet!

Det finns mycket att minnas med detta VM. Med svenska ögon sett är Sveriges prestation givetvis någonting att komma ihåg. Sverige gjorde sitt bästa mästerskap sedan VM 1994, och hela befolkningen slöt upp och följde lagets framfart genom Ryssland. Många började drömma om medalj, men dessvärre tog det stopp i kvartsfinalen mot England.



Vårt kära grannland Danmark fick ett mycket dramatiskt slut på sin resa. Laget spelade mot Kroatien i åttondelsfinalen, och med ett 1-1-resultat tog man matchen till förlängning. Då det bara återstod knappa 10 minuter av matchen kom Kroatiens Ante Rebic i friläge, där han bara hade att lägga in bollen i öppet mål när Mathias Jörgensen kapade honom. Domaren pekade givetvis på straffpunkten.



Luka Modric klev fram för att skicka sitt Kroatien vidare, men stod för en svag straff som Kasper Schmeichel kunde rädda. I straffläggningen sedan lyckades Schmeichel rädda ytterligare två straffar, men hans lagkamraters dåliga kyla gjorde att man ändå förlorade och åkte ut. Kroatien kunde sedan gå hela vägen till final, där man förlorade mot Frankrike med 4-2.



För Frankrike hette de stora hjältarna i finalen Antoine Griezmann, Paul Pogba och Kylian Mbappé. Mbappé presenterade sig på riktigt för världen under detta mästerskap, och hans snabbhet var nästan omöjlig för motståndarförsvaren att stoppa.



Detta VM var även ett VM där England för en gångs skull gick in i mästerskapet med något dämpad hybris och en viss verklighetsuppfattning. Efter flera goda resultat drog dock hypen igång och ”It’s coming home” spelades i hela landet när man nådde första semifinalen på 28 år. Där tog det dock stopp. Nytt hjälpsystem för domarna – VAR För första gången i VM:s historia tog man hjälp av VAR (Video Assistant Referee), det system där flera domare sitter i ett videorum och tittar igenom matchsekvenserna från massor av olika kameravinklar. När de anser att huvuddomaren gjort en felbedömning säger de snabbt till honom och springa ut till sidlinjen för att titta på repris av situationen.



VAR blev omdiskuterat men lyckat. Enligt FIFA ledde VAR till att 99,3 procent av besluten under VM var korrekta, vilket vi nog ändå får ta med en nypa salt.



Hur som helst blev 11 straffar dömda efter videogranskning, varav 8 resulterade i mål. Mer än en tredjedel av de tilldömda straffarna dömdes efter VAR-granskning, en stor andel. Många domare avvaktade med att blåsa straff när de var osäkra, och istället för att riskera att göra ett misstag väntade de på VAR-domarnas bedömning. Totalt blev det 29 straffar i mästerskapet, vilket faktiskt är rekordhögt i VM-sammanhang.



I VM 2018 fick vi även se fler självmål än någonsin – hela 12 stycken. Det tidigare rekordet var 6 självmål, vilket skedde i VM 1998. Ett av de mer minnesvärda självmålen är Aziz Bouhaddouz självmål för Marocko mot Iran. Bouhaddouz gjorde sin VM-debut när han byttes in i slutet av matchen, men i den 95:e minuten nickade han alltså bollen i eget mål vilket resulterade i en 0-1-förlust. Ett annat självmål som kommer att gå till historien är det från Mario Mandžukić, då han gjorde det första självmålet någonsin i en VM-final. Harry Kane skytteligavinnare Skytteligatiteln i detta VM gick till Harry Kane, som smällde in 6 mål. 5 av dessa kom redan i Englands 2 första matcher, mot Tunisien och Panama. Närmast efter Harry Kane var Denis Cheryshev, Kylian Mbappé, Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo och Antoine Griezmann som alla gjorde 4 mål.



Vi fick ingen riktig assistkung denna gång. Hela 16 spelare delade på förstaplatsen med 2 assist gjorda. En av de som stod för 2 framspelningar var Viktor Claesson, som utöver de två assisten ordnade en straff mot Mexiko. El Hadary äldst någonsin Egyptens 45 år och 161 dagar gamla målvakt Essam El Hadary var ordinarie under VM-kvalet, men fick kliva åt sidan när det var dags för VM. Egyptens sista gruppspelsmatch mot Saudiarabien, inför vilken man redan var utslagen, fick dock El Hadary spela. El Hadary räddade då en straff men Egypten förlorade ändå med 2-1.



Rafael Márquez är en annan spelare som blev historisk i Ryssland. Han gjorde sitt femte världsmästerskap vilket är ett tangerat rekord. Márquez landsman Antonio Carbajal samt tyske Lotthar Matthäus och italienaren Gianluigi Buffon är de övriga som varit iväg på fem VM. Det innebär alltså att Buffon hade blivit ensam rekordhållare om Italien kvalificerat sig. Márquez är dock den ende av dessa spelare att ha varit lagkapten under samtliga av sina fem VM. Äldsta VM någonsin Aldrig förr har snittåldern varit så hög som i detta världsmästerskap, 28 år. Lionel Messi har skrivit historia som den första spelare att göra VM-mål under sina tonår, när han är 20-29 år gammal och när han är 30-39 år gammal.



När Carlos Sánchez visades ut mot Japan redan i den 4:e minuten blev han den näst snabbaste spelaren att dra på sig ett rött kort. Sánchez fick även ett gult kort när han drog ner Harry Kane i åttondelsfinalen. Sánchez röda och gula kort resulterade båda i straff. Infografik med summering av VM 2018 Mycket spännande hände alltså i detta Rysslands-VM, som FIFA-presidenten Gianni Infantino kallar för det bästa världsmästerskapet någonsin. Ta del av en sammanfattning av det bästa i infografiken nedan! Vill du använda infografiken på din egen hemsida? Kopiera HTML-koden nedanför & sätt in den på din blogg.

Gjord av Sportal.se

