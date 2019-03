Slutspelsträd & speltips i finalmatcher

Här nedan följer de matcher som kommer spelas under kvartsfinalerna. Vi kommer uppdatera dig med våra slutspelsmatcher när lagen sedan kvalificerar sig vidare till nästa del av SHL slutspelet.

Matcherna i slutspelet för SHL spelas i vanlig ordning i bäst av 7 matcher. Vilket innebär att det ishockeylag som först vinner fyra matcher kommer att gå vidare till nästa steg. Till slut har vi endast två lag, och dessa lag ställs då i finalen mot varandra.

Åttondelsfinaler

Växjö Lakers – Örebro HK

Speltips: Växjö Lakers vinner matchserien & kvalificerar sig till kvartsfinal - (Odds = 1.38)

HV71 – Rögle BK

Speltips: HV71 vinner matchserien & kvalificerar sig till kvartsfinal - (Odds = 1.52)

Kvartsfinaler

Djurgårdens IF – Skellefteå AIK

Speltips: Djurgårdens IF vinner matchserien & kvalificerar sig till kvartsfinal (Odds = 1.55)

Frölunda – Malmö Redhawks

Speltips: Malmö Redhawks vinner matchserien & kvalificerar sig till kvartsfinal (Odds = 3.35)

Färjestads BK - (vinnaren mellan Örebro HK – Växjö Lakers)

Luleå HF – (vinnaren mellan HV71 - Rögle)

(Här kommer vi att uppdatera dig med ytterligare finalmatcher när lagen är klara)

Live stream & på TV

Det allra bästa knepet för att följa SHL slutspel 2019 är via live stream eller sända direkt på din TV.

Om du letar efter live streams från de matcher som väntar under SHL slutspel så hjälper vi dig här. Om du vill streama SHL slutspelet & alla finalmatcher som spelas så sänds de inne hos Cmore. Ett konto, och ett abonnemang är allt som krävs för att du ska kunna streama SHL hockey från slutspelet. Detta abonnemang är inte gratis, utan kostar dig 399 kr i månaden. Det låsar upp alla hockeymatcher under slutspelet för SHL.

Det kommer vara möjligt att se SHL slutspel gratis. Detta om TV4 sänder någon av alla dessa matcher. Inne hos Cmore kan du nämligen streama gratis i två veckor från TV4.

Självklart kommer matcherna även sändas på TV. Även här är det Cmore som du bör ta hjälp av. De kommer att sända live från slutspelets alla matcher. Har du inte kanalen på din TV idag, så rekommenderar vi att kontakta din TV-operatör.

TV-kanal som sänder slutspel: TV4, Sportkanalen, Cmore Sport, Cmore Hockey

Odds för att vinna SM-slutspel 2018/19

Här samlar vi oddsen som gäller för att ditt lag i SHL ska vinna SM-guld. Att tippa en vinnare blir självklart allt lättare desto längre in i slutspelet som vi kommer. Därför kommer vi kunna spela på ganska höga odds under starten, samtidigt som de succesivt kommer att minska.

Det kan vara roligt att betta på ett odds för vinnare av SHL och SM-guldet redan i början. Då kan du under hela slutspelet kunna känna en extra spänning inför matcherna.

Notera gärna att alla dessa odds på vinnare för SHL kommer från bet365. Det är en av de sajter som normalt sett har bäst odds på SHL hockey.

Färjestads BK- 4.50

Luleå HF – 5.50

Frölunda – 5.75

Djurgårdens IF – 6.50

Växjö lakers – 8.00

Skellefteå AIK – 14.00

HV71 – 16.00

Malmö Redhawks – 21.00

Rögle BK – 28.00

Örebro HK – 31.00

Dessa odds är senast uppdaterade den 15 mars, kl. 11:15

Spelschema

Här samlar vi ett spelschema med alla datum och tider för de matcher som spelas under slutspelet. Det kan vara bra att följa detta slutspelschema för att se till att inte missa en match som du vill kunna se live.

Datum Dag Tid Match 16 mars Lördag 15:15 Åttondelsfinal 1:3 16 mars Lördag 15:15 Åttondelsfinal 1:3 18 mars Måndag 19:00 Åttondelsfinal 2:3 18 mars Måndag 19:00 Åttondelsfinal 2:3 20 mars Onsdag 19:00 Åttondelsfinal 3:3 20 mars Onsdag 19:00 Åttondelsfinal 3:3 22 mars Fredag 19:00 Kvartsfinal 1:7 22 mars Fredag 19:00 Kvartsfinal 1:7 23 mars Lördag 14:45 Kvartsfinal 1:7 23 mars Lördag 14:45 Kvartsfinal 1:7 24 mars Söndag 15:00 Kvartsfinal 2:7 24 mars Söndag 15:00 Kvartsfinal 2:7 25 mars Måndag 19:00 Kvartsfinal 2:7 25 mars Måndag 19:00 Kvartsfinal 2:7 26 mars Tisdag 19:00 Kvartsfinal 3:7 26 mars Tisdag 19:00 Kvartsfinal 3:7 27 mars Onsdag 19:00 Kvartsfinal 3:7 27 mars Onsdag 19:00 Kvartsfinal 3:7 28 mars Torsdag 19:00 Kvartsfinal 4:7 28 mars Torsdag 19:00 Kvartsfinal 4:7 29 mars Fredag 19:00 Kvartsfinal 4:7 29 mars Fredag 19:00 Kvartsfinal 4:7 30 mars Lördag 15:15 Kvartsfinal 5:7 30 mars Lördag 18:00 Kvartsfinal 5:7 31 mars Söndag 15:00 Kvartsfinal 5:7 31 mars Söndag 15:00 Kvartsfinal 5:7 1 april Måndag 19:00 Kvartsfinal 6:7 1 april Måndag 19:00 Kvartsfinal 6:7 2 april Tisdag 19:00 Kvartsfinal 6:7 2 april Tisdag 19:00 Kvartsfinal 6:7 3 april Onsdag 19:00 Kvartsfinal 7:7 3 april Onsdag 19:00 Kvartsfinal 7:7 4 april Torsdag 19:00 Kvartsfinal 7:7 4 april Torsdag 19:00 Kvartsfinal 7:7 6 april Lördag 15:15 Semifinal 1:7 7 april Söndag 15:00 Semifinal 1:7 8 april Måndag 19:00 Semifinal 2:7 9 april Tisdag 19:00 Semifinal 2:7 10 april Onsdag 19:00 Semifinal 3:7 11 april Torsdag 19:00 Semifinal 3:7 12 april Fredag 19:30 Semifinal 4:7 13 april Lördag 15:15 Semifinal 4:7 14 april Söndag 18:15 Semifinal 5:7 15 april Måndag 19:30 Semifinal 5:7 16 april Tisdag 19:30 Semifinal 6:7 17 april Onsdag 19:30 Semifinal 6:7 18 april Torsdag 19:30 Semifinal 7:7 19 april Fredag 19:30 Semifinal 7:7 21 april Söndag 15:00 Final 1:7 23 april Tisdag 19:30 Final 2:7 25 april Torsdag 19:30 Final 3:7 27 april Lördag 15:15 Final 4:7 30 april Tisdag 19:30 Final 5:7 2 maj Torsdag 19:30 Final 6:7 4 maj Lördag 15:15 Final 7:7

Lagen i SHL slutspel 2019

Här kollar vi in vilka lag som har som har gått vidare till SHL slutspel 2019. Här kan du läsa lite om varje lag, och hur de hittills har spelat under grundspelsäsongen.

Dessutom kommer vi kolla in lite information som kan hjälp oss i våra speltips. Där plockar vi fram lite av de punkter som talar både för- och emot lagen.

1. Färjestads BK

Antal SM-guld: 9

Arena: Löfbergs Lila Arena

Tränare: Johan Pennerborn

Färjestads BK går ut som vinnare över grundserien efter att tagit in på Luleå HF under grundspelets sista omgångar. Laget har fått det allra mesta att fungera i framförallt den sista halvan av säsongen. Deras främsta poängplockare Jesse Virtanen och Oskar Steen har inte bara varit viktiga under säsongen, utan kommer verkligen behövas under slutspelet.

2. Luleå HF

Antal SM-guld: 1

Arena: Coop Norrbotten Arena

Tränare: Thomas ”Bulan” Berglund

Luleå HF har haft en fantastisk grundspelsserie. Inför säsongen så tippades man till en placering i mitten av tabellen. När man nu slutar som tvåa är det ingen i Luleå som egentligen kan vara ledsen, trots att de slarvade bort tabellsegern.

Vi tror helt klart att Luleå HF har goda chanser att ånga på under slutspelet. Man får även en välbehövlig vila inför alla nervkittlande matcher.

3. Frölunda HC

Antal SM-guld: 4

Arena: Scandinavium

Tränare: Ronny Rönnberg

Det ständiga topplaget Frölunda Indians kommer även de att gå direkt till kvartsfinal och få en kortare vila innan SM-slutspelet 2018/19 drar igång. I Frölunda tycker vi hitta en av de trupper med allra mest rutin. Är det något som vi vet om SHL-slutspel i ishockey så är det att rutin kan ha en stor betydelse.

I laget hittar vi både gamla och nya hjältar. Inte minst har vi Joel Lundqvist och Ryan Lasch som varit i klubben flera år och vet vad ett slutspel går ut på. Dessutom varvas dessa rutinerade spelare med yngre förmågor som Samuel Fagermo som öst in mål.

4. Djurgårdens IF

Antal SM-guld: 16

Arena: Hovet

Tränare: Robert Ohlsson

En del undrade hur Djurgårdens IF skulle klara sig utan deras stjärnback Marcus Högström som flyttade till AHL. Resultatet blev en fjärdeplats vilket man bör vara nöjda med.

Håller man igång Emil Bemström & Jakob Lilja under hela SM-slutspelet så kan det bli riktigt kul för Djurgårdens IF som mycket väl kan ta sig till en final med marginaler på sin sida.

5. Skellefteå AIK

Antal SM-guld: 1

Arena: Hovet

Tränare: Tommy Samuelsson

Skellefteå AIK har kanske den absolut bästa uppsättningen i SHL när det kommer till forwards. Oscar Möller, Joakim Lindström och Bud Holloway har stått för många poäng under grundspelet. Inget tyder egentligen på att de ska sluta med detta när Skellefteå AIK nu går in i slutspelet.

Chanser finns för att SAIK ska kriga till sig sitt femte SM-guld. Däremot är konkurrensen stenhård som sig bör!

6. Malmö Redhawks

Antal SM-guld: 2

Arena: Malmö Arena

Tränare: Peter Andersson

Malmö Redhawks såg länge ut att vara tvugna att spela åttondelsfinaler i SM-slutspelet i SHL. Detta lyckades man undvika när sista spelomgången avgjordes. Man slutar nu på en sjätte plats, vilket innebär att man får en dryg veckas vila innan slutspelsmatcherna kan sätta igång.

Med en av SHLs bästa målvakter Oscar Alsenfelt med räddningsprocent på 92,39% + en Sylvegård i form så kan Malmö Redhawks ha goda chanser att slå ut stora lag från slutspelet i SHL.

7. Växjö Lakers

Antal SM-guld: 2

Arena: Vida Arena

Tränare: Sam Hallam

Växjö Lakers åkte ner på en sjunde plats till slut, vilket måste ses som en besvikelse. Nu är man tvungna att gå en åttondelsfinal istället för att direkt nå kvartsfinalerna.

Växjö Lakers har inte spelat speciellt dåligt under säsongens allra sista omgångar. Det är nog bara att acceptera att andra SHL-lag i slutspelet gjorde det en smula bättre.

8. HV71

Antal SM-guld: 5

Arena: Kinnarps Arena

Tränare: Stephan Lund

Det klassiska ishockeylaget från Småland – HV71 har som en vana att kunna ta sig till slutspel. Så även denna gång. Man går ut som 8:a i tabellen och gör en hyfsad säsong med tanke på förutsättningarna.

Håller man sina nyckelspelare igång så är det inte alls omöjligt att HV71 når hela vägen till semifinalerna. Däremot tror vi att deras resa inte kommer att vara längre än så.

9. Rögle BK

Antal SM-guld: 0

Arena: Lindab Arena

Tränare: Cam Abbot

Rögle utgör det andra skånska laget i slutspelet. Man har spelat en hackig säsong där man visat prov på både förmågan att vinna svåra matcher, men även slarva bort en hel del poäng. Det gäller verkligen för Rögle BK att hålla den goda skärpan som laget kan ha. Detta om man vill ta sig förbi hindren som finns för SM-guldet.

För att Rögle BK ska spela hem SM-guldet för första gången i klubbens historia så krävs något alldeles extra som vi hittills inte har sett från Rögle BK.

10. Örebro HK

Antal SM-guld: 0

Arena: Behrn Arena

Tränare: Niklas Eriksson

Örebro HK lyckades med bedriften att sno den allra sista platsen till SM-slutspelet 2018/19 från Brynäs IF. Detta gav självklart en boost för självförtroendet när man kanske till och med hade räknat bort sig själva inför de sista omgångarna.

Att komma på den sista slutspelsplatsen är förenat med lite nackdelar. Först ställs man i en åttondelsfinal. Den andra nackdelen är att man spelar mot det lag som är det bästa av de lag som gått till åttondelsfinalerna. Chanserna för Örebro HK att gå långt i slutspelet bör ses som låga.