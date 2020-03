All fotboll i Japan Àr instÀlld fram till i april.

Inga matcher kommer att spelas överhuvudtaget mellan 29 februari och 23 mars. Det innefattar fyra ligaomgĂ„ngar som kommer att behöva klĂ€mmas in senare i vĂ„r – om möjligt.

Maximalt 5 000 ÄskÄdare per match, tills vidare.

