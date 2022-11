Se längdskidor på TV och live stream

Det är inte speciellt svårt att ta del av längdskidor på TV eller stream. I Sverige så är det Viaplay som tagit över Vinterstudion från SVT. Vilket gör att Viaplay har köpt rättigheter för att visa alla tävlingar från världscupen i längdskidor.

För att komma i gång med sport live streams som sänder längdskidor från världscupen så krävs ett konto hos Viaplay. Du kan gå till deras hemsida för att läsa mer om hur du tittar på skidor via live streaming under 2022/2023.

Om du vill se längdskidor på TV så är det istället Viasats TV kanaler du bör hålla koll på. Flera av tävlingar kommer att sändas på TV6. Vilket innebär att många i Sverige redan har tillgång till att se längdskidåkning under världscupen 2022 & 2023.

Titta på skidor via live streaming

För att börja titta på tävlingarna från längdskidor i världscupen så behöver du först och främst skapa ett konto hos Viaplay. Sedan kommer du att låsa upp sändningarna från Vinterstudion genom att köpa ett abonnemang.

Gå till Viaplay

Skapa ett konto

Välj ett abonnemang

Genomför betalning

Streama skidor från världscupen 2022 & 2023

Se längdskidor på TV

Det är främst TV6 som kommer stå för sändningar av längdskidor på TV. Det är en kanal som du behöver skaffa om du vill följa skidor under hela säsongen 2022/2023.

Att se längdskidor på TV från världscupen kommer vara i stort sett samma sändning som du får från Viaplay. Enda skillnaden är att det kommer tryckas in reklam under sändningarna på TV.

Du kan följa alla tv tider som finns i vårt schema med

TV-kanal: TV6

Programledare: Peter Jihde, Johanna Ojala, Suzanne Sjögren och Katarina Hultling

Sveriges landslag i längdskidor

Här samlar vi alla de längdskidsåkare som är uttagna till landslaget under världscupen 2022 och 2023. Det kan tillka

Damer

Frida Karlsson

Ebba Andersson

Jonna Sundling

Linn Svahn

Emma Ribom

Moa Ilar

Anna Dybvik

Johanna Hagström

Maja Dahlnqvist

Herrar

William Poromaa

Calle Halfvarsson

Oskar Svensson

Anton Persson

Marcus Grate

Edvin Anger

Tabell & resultat – Världscupen för längdskidåkning

Alla skidåkare kommer under säsongen kämpa om att hamna högst upp i tabellen för världscupen för skidor (längdskidor). För att hitta den aktuella tabellen för längdskidåkning så kan du titta in hos FIS officiella hemsida. Där samlar man alla poäng från alla tävlingar under världscupen av längdskidåkning.

Via länkarna kan du se ställning av världscupen just nu.

Poängen fördelas ut till åkarna som hamnar högst upp resultatslistan för varje tävling. Vinnaren får mest poäng – sedan är poängfördelningen i fallande skala till de övriga topplacerade åkarna.

Inför säsongen 2022/2023 så förväntas det bli svensk seger i världscupen för damer. Både Ebba Andersson och Frida Karlsson har lägst odds bland betsidor att vinna den totala världscupen.

Tävlingar i Sverige

Varje år så arrangerar Sverige tävlingar från världscupen. Den plats som kommer ha en världscupstävling under 2023 är Falun. Där kommer tävlingar att arrangeras under den 17-19 mars, 2023. Där förväntas det bli en stor publik som hejar på längdskidåkarna från Sverige.

Plats: Falun

Datum: 17 – 19 mars

Under denna helg så kommer tävlingar inom sprint, 10 km, klassisk stil och avslutningsvis en stafett att avgöras. Mycket dramatik väntar under världscupstävlingen i Falun!

Du kan läsa mer om hur du kan hitta biljetter för att se längdskidor live på arenan i Falun. Där hittar du mer info om biljettpaket och boende under helgen.