VM i London går av stapeln den fjärde augusti och lockar de största stjärnorna från hela världen. Tävlingen går i London på Olympic Stadium och hur du följer Friidrotts VM från tv-soffan kan du läsa i vårt inlägg. Tävlingen hålls 4–13 augusti och totalt kan vi följa 21 olika grenar med svenskar på herr och damsidan.

Nedan kan du se ett komplett schema över samtliga grenar och starttider för VM i friidrott 2017. Förhoppningsvis får se några svenska medaljer och i åtminstone ett par grenar har vi svenska guldfavoriter. Men höjdpunkten är ändå Usain Bolt som springer sin sista tävling i karriären, en karriär som alltid kommer finnas i historieböckerna.

Program och tider för friidrotts VM i London 2017

Fredag 4 augusti

20.00 100 meter kval, herrar

20.20 Diskus kval A, herrar

20.30 Längdhopp kval, herrar

20.35 1500 meter försök, damer

20.45 Stavhopp kval, damer

21.20 100 meter försök, herrar

21.45 Diskus kval B, herrar

22.00 10 000 final, herrar

Lördag 5 augusti

11.00 Kula kval, herrar

11.05 Sjukamp 100 meter häck, damer

11.35 Slägga kval A, damer

11.45 400 meter försök, herrar

12.00 Tresteg kval, damer

12.30 Sjukamp höjdhopp, damer

12.45 100 meter försök, damer

13.05 Slägga kval B, damer

13.45 800 meter kval, herrar

20.00 Sjukamp kula, damer

20.05 100 meter semifinal, herrar

20.25 Diskus final, herrar

20.35 1500 meter semifinal damer

21.05 Längdhopp final, herrar

21.10 10 000 meter final, damer

22.00 Sjukamp 200 meter, damer

22.45 100 meter final, herrar

Söndag 6 augusti

11.00 Sjukamp längdhopp, damer

11.05 3000 meter hinder försök, herrar

11.40 Stavhopp kval, herrar

11.55 Maraton, herrar

12.05 400 meter häck försök, herrar

12.45 Sjukamp kval spjut, damer

12.55 400 meter försök, damer

14.00 Sjukamp spjut, damer

14.15 110 meter häck försök, herrar

15.00 Maraton, damer

20.00 Stavhopp final, damer

20.05 Spjut kval, damer

20.10 100 meter semifinal, damer

20.40 400 meter semifinal, herrar

21.10 100 meter häck semifinal, herrar

21.30 Spjut kval, damer

21.35 Kula final, herrar

21.40 Sjukamp 800 meter, damer

22.15 800 meter semfinal, herrar

22.50 100 meter final, damer

Måndag 7 augusti

19.30 200 meter försök, herrar

19.35 Tresteg kval, herrar

20.00 Slägga final, damer

21.20 400 meter häck semifinal, herrar

21.25 Tresteg final, damer

22.30 110 meter häck final, herrar

22.50 1500 meter final, damer

Tisdag 8 augusti

20.20 Spjut final, damer

20.30 200 meter försök, damer

20.35 Stavhopp final, herrar

21.35 400 meter häck semifinal, damer

21.40 Kula kval, damer

22.10 3000 meter hinder final, herrar

22.35 800 meter final, herrar

22.50 400 meter final, herrar

Onsdag 9 augusti

20.05 3000 meter hinder försök, damer

20.10 Längdhopp kval, damer

20.20 Slägga kval, herrar

21.05 5000 meter försök, herrar

21.25 Kula final, damer

21.50 Slägga kval, herrar

21.55 200 meter semifinal, herrar

22.30 400 meter häck final, herrar

22.50 400 meter final, damer

Torsdag 10 augusti

19.30 5000 meter försök, damer

20.05 Spjut kval, herrar

20.10 Höjdhopp kval, damer

20.25 800 meter försök, damer

21.25 Tresteg final, herrar

21.25 1500 meter försök, herrar

21.35 Spjut kval, herrar

22.05 200 meter semifinal, damer

22.35 400 meter häck final, damer

22.50 200 meter final, herrar

Fredag 11 augusti

11.00 Tiokamp 100 meter, herrar

11.10 Diskus kval, damer

11.45 100 meter häck försök, damer

12.05 Tiokamp längdhopp, herrar

12.15 Höjdhopp kval, herrar

12.35 Diskus kval, damer

13.55 Tiokamp kula, herrar

18.00 Tiokamp höjdhopp, herrar

20.05 100 meter häck semifinal, damer

20.10 Längdhopp final, damer

20.35 800 meter semifinal, damer

21.10 1500 meter semifinal, herrar

21.30 Slägga final, herrar

21.45 Tiokamp 400 meter, herrar

22.25 3000 meter hinder final, damer

22.50 200 meter final, damer

Lördag 12 augusti

11.00 Tiokamp 100 meter häck, herrar

11.35 4x100 meter stafett försök, damer

11.55 4x100 meter stafett försök, herrar

12.00 Tiokamp diskus, herrar

12.20 4x400 meter stafett försök, damer

12.50 4x400 meter stafett försök, herrar

13.20 Tiokamp diskus, herrar

15.15 Tiokamp stavhopp, herrar

18.30 Tiokamp spjut, herrar

19.55 Tiokamp spjut, herrar

20.05 Höjdhopp final, damer

21.05 100 meter häck final, damer

21.15 Spjut final, herrar

21.20 500 meter final, herrar

21.45 Tiokamp 1500 meter, herrar

22.30 4x100 meter stafett final, damer

22.50 4x100 meter stafett final, herrar

Söndag 13 augusti

8.55 50 kilometer gång, damer & herrar

13.20 20 kilometer gång, damer

15.20 20 kilometer gång, herrar

20.00 Höjdhopp final, herrar

20.10 Diskus final, herrar

20.35 5000 meter final, damer

21.10 800 meter final, damer

21.30 1500 meter final, herrar

21.55 4x00 meter stafett final, damer

22.15 4x400 meter stafett final, herrar

Såhär följer du VM i friidrott från London 2017

Det går att följa friidrotts VM både via live stream och på teven. Sändningarna i tv-rutan står TV4 för och Cmore kör live streaming. Det är inte gratis att se friidrotts VM via live stream utan kostar 99 kr. Då får man tillgång till att se hela VM och annan sport via stream.

Sändningarna mellan TV4 och Cmore är samma men skillnaden är att reklampauserna är kortare och att kvaliteten är bättre via live stream. Studiotiden blir alltså i sin tur mycket längre. Det är bara en av alla fördelar med att välja stream före TV. Flexibiliteten att kunna välja på vilken enhet man vill se friidrotts VM via live stream är oslagbar.

Svenska medaljhopp under VM 2017

Det största medaljhoppet för svensk del är diskuskastaren Daniel Ståhl som är i sitt livs form. Han är den enda som kastat över 70 meter i år i världen. En given storfavorit att ta hem guldet bara nerverna klarar av det.

En annan svensk som har en liten chans på medalj är 800 meter löperskan Lovisa Lindh. Hon har gått från klarhet till klarhet och har gång på gång förbättrat sitt personbästa. Ett nytt personbästa kan leda hela vägen till en pallplats för Kungälvs-dottern.

Det sista av Sveriges medaljhopp vilar på stavhoppstalangen Armand Duplantis. Han kanske inte kan konkurrera om guldet redan i år men en bronspeng är inte helt omöjligt. Han har dominerat U20 EM och vann trots att han bara är 17 år gammal. En kille som kommer att vara i toppen av stavhoppscenen en lång tid framöver.