Ranking & info om landslagen i fotbolls VM 2018

I vår lista så hittar du info kring landslag som kommer delta i VM 2018 i Ryssland. Vi har själva låtit oss ranka lagen, och gett vårt eget tips kring hur de kommer att gå för respektive landslag när VM väl startas.

Argentina

FIFA-ranking: 4

Nyckelspelare: Messi, Mascherano & Aguero

VM-guld: 2

Styrka: Starkt anfall

Svagheter: Kan inte använda alla världsspelare

Argentina har visat upp att man håller en god form. Deras kval till VM blev dock mer spännande än vad många spelare och fans hade räknat med.

De allra flesta spelare i Argentina spelar till vardags i stora klubbar i Europa. Det kan skapa konflikter inom laget om vilka roller spelarna kommer ha, och vilka taktiker som ska användas. Håller man sig utanför dessa konflikter och spelar tillsammans så kommer man kunna gå långt.

Vad vi tror: Argentina når till semifinal

Australien

FIFA-ranking: 39

Nyckelspelare: Cahill & Wilkshire

VM-guld: 0

Styrka: Förmåga att klara viktiga matcher

Svagheter: Svag spelartrupp

Australiens landslag i fotboll har kvalificerat sig vidare till VM de tre senaste gångerna. Innan dess var Australiens fotbollslandslag inte alls speciellt meriterat när det kommer till världsmästerskap.

Att Australien nu mer allt blir ett mer etablerat landslag i VM ökar deras erfarenheter. Deras tillsynes ganska tunna spelartrupp är faktiskt en bra bit bättre tillsammans i landslaget än vad många räknar med.

Vad vi tror: Australien slås ut i gruppspel

Belgien

FIFA-ranking: 5

Nyckelspelare: Hazard, Mertens, De Bruyne

VM-guld: 0

Styrka: Snabbhet

Svagheter: Aldrig riktigt lyckats i VM-sammanhang

Belgien är helt klart ett landslag som har förutsättningarna att lyckas i VM. Spelartruppen är byggd av världsspelare av rang. Trots detta så har landslaget aldrig riktigt lyckats i VM. Deras historiskt bästa placering någonsin är en fjärdeplats.

Konkurrensen är sylvass, precis som den ska vara i VM. Lyckas man att spela ihop sitt landslag tillräckligt bra så kan man nå riktigt långt. Gruppspelet ska inte vara något problem för Belgien. Däremot tror vi inte att de kommer klara sig långt in i finalspelet.

Vad vi tror: Belgien åker ut i kvartsfinal

Brasilien

FIFA-ranking: 2

Nyckelspelare: Neymar, Dani Alves, Willian

VM-guld: 5

Styrka: Inviduell skicklighet

Svagheter: Målvakter

Brasilen promenaderade genom VM-kvalet i Sydamerika. Där avslutade man som etta i den grupptabell som landslagen skapar tillsammans. Det är minst sagt ett gott tecken på ett välfungerande landslag.

Brasilien är ett landslag som består av flera snabba, smidiga och skickliga spelare. Ett helt klart jobbig lag att försvara sig mot. Den enda svagheten som vi hittar hos Brasilien som är rankat nummer två i världen är målvaktssidan. Där saknas en given världsmålvakt som Brasilien inte tidigare har haft några problem med.

Vad vi tror: Brasilien når till final

Colombia

FIFA-ranking: 13

Nyckelspelare: Falcao, Rodriguez, Cuarado

VM-guld: 0

Styrka: Snabbhet

Svagheter: Försvar

Ett lag som består av både världsspelare från några av världens bästa fotbollslag, och spelare hämtade från inhemska ligan i Colombia. Med andra ord är det en ganska ojämna spelartrupp som råder i Colombias landslag.

Laget tog sig vidare till VM med knapp marginal. Likt som spelartruppen så kan Colombias landslag vara ganska ojämnt. De vinner stora matcher, men kan också förlora onödiga matcher som spelas.

Vad vi tror: Når till åttondelsfinal

Costa Rica

FIFA-ranking: 26

Nyckelspelare: Ruiz, Navas

VM-guld: 0

Styrka: Ger aldrig upp

Svagheter: Svag spelartrupp

Costa Rica tog sig med nöd och näppe vidare till VM för sjätte gången någonsin. Detta landslag lyckades att imponera på väldigt många senaste gången man spelade i VM 2014. Då nådde man hela vägen till kvartsfinal, vilket var långt över deras mål.

Kanske kan man hitta samma form och känsla som föregående fotbolls VM. Mycket kommer nog handla om vilken grupp man kommer lottas i. En svår grupp kommer man ha problem med att ta sig vidare ifrån.

Vad vi tror: Costa Rica slås ut i gruppspelet

Danmark

FIFA-ranking: 12

Nyckelspelare: Schmeichel, Kjaer, Eriksen

VM-guld: 0

Styrka: Unga & etablerade spelare

Svagheter: Svårigheter att göra mål

Danmark tog samma väg som Sverige till VM. Genom att spela först i det europeiska VM-kvalet, och sedan Play-off. Första matchen mot Irland såg ganska skakig ut. Detta reparerade sig i returmatchen då de skåpade ut Irland med 5-1.

Danskarna är nu lika fyllda med självförtroende som det svenska landslaget. Ett självförtroende som kan Danmark hela vägen till kvartsfinal.

Vad vi tror: Danmark åker ut i åttondelsfinal

Egypten

FIFA-ranking: 31

Nyckelspelare: Salah, Elneny, Elmohamady

VM-guld: 0

Styrka: Alltid målfarliga

Svagheter: Försvaret

Egypten tog sin plats till VM 2018 genom att sätta en straff i sista minuten mot Kongo. Ett mål som visade sig vara oerhört viktigt för landslaget. Det var inga tvivel om att det var Mohammed Salah som slog till från 11 meter.

Mycket ansvar kommer nog vila på Mohammed Salah som är Egyptens största spelare. Däremot kommer troligen mycket handla om försvaret när Egypten spelar VM. Vilket inte riktigt passar dem som handen i handsken.

Vad vi tror: Egypten slås ut i gruppspelet

England

FIFA-ranking: 15

Nyckelspelare: Kane, Alli, Cahill

VM-guld: 1

Styrka: Bred spelartrupp med många kvalitéer

Svagheter: Höga förväntningar

England är ett lag som alltid har höga förväntningar på sig. Dessvärre för engelsk del så brukar inte dessa förväntningar besvaras under VM. Där har engelsmännen gång på gång blivit besvikna på sitt landslag.

Inför VM 2018 så är förväntningar inte riktigt lika stora som föregående mästerskap. Kanske har man inte lika högt självförtroende som innan. Vi på Sportal tror att ett nytt fiasko-VM är på ingång för engelsk del.

Vad vi tror: England åker ut i åttondelsfinal

Frankrike

FIFA-ranking: 9

Nyckelspelare: Greizmann, Pogba, Mbappe

VM-guld: 1

Styrka: Bred & offensiv trupp

Svagheter: Oerfaret landslag

Frankrike är ett landslag som spelade i samma grupp som Sverige. Trots att de hotades av Sverige att missa direktplatsen till VM, så stod de som gruppvinnare.

I det franska landslaget hittar vi spelare som helt klart kan ta landslaget långt i VM. Vi tror att Frankrike kommer vara ett av de lag som är allra svårast att slå ut från VM. Därför tror vi att de kommer vara ett av de lag som kommer att stå i finalen.

Vad vi tror: Frankrike åker ut i semifinal

Iran

FIFA-ranking: 32

Nyckelspelare: Ghoodos, Dejagah

VM-guld: 0

Styrka: Fin form

Svagheter: Saknar spetskompetens

Iran är ett av de lag som först blev klara för att spela VM 2018 i Ryssland. De promenerade mer eller mindre genom kvalet med inte en enda förust.

I Irans landslag så hittar vi den nyckelspelare som även finns i Östersunds FK – Saman Ghoodos. Han kommer med stor sannolikhet ha en startplats i Irans landslag under hela mästerskapet.

Vad vi tror: Iran åker ut i åttondelsfinal

Island

FIFA-ranking: 22

Nyckelspelare: Sigurdsson, Finnbogason

VM-guld: 0

Styrka: Otroligt sammansvetsade

Svagheter: Individuella presentationer

Island är ett landslag som hela tiden imponerar på omvärlden. Deras lag har gjort otroliga matcher och har bröstat upp sig mot några av världens bästa landslag. I det senaste EM-slutspelet så lyckades man till exemel slå ut England.

Att ett såpass litet land som Island kan ta sig till VM är helt klart en ögonbrynshöjare utan dess like. Vi tror helt klart att de satt skräck i många landslag som kommer få spela mot Island under VM 2018. Däremot tror vi inte att de har samma flax som föregående EM.

Vad vi tror: Island slås ut i gruppspelet

Japan

FIFA-ranking: 55

Nyckelspelare: Okazaki, Kagawa

VM-guld: 0

Styrka: Bra när det gäller

Svagheter: Fysiken

Japan har blivit ett lag som etablerat sig i VM-sammanhang. Detta är deras sjätte raka VM i följd. Japan tog sig vidare till VM 2018 genom att slå ut Australien i en avgörande match.

Japan har en ganska jämn spelartrupp med några stjärnor i Europa. Många gör misstaget att underskatta Japan som faktiskt visat upp att de kan bjuda på bra fotboll. Mycket handlar om vilken grupp som Japan delas in i. De finns just nu i seedningsgrupp 4, vilket innebär att man troligen kommer hamna med lag som är bättre.

Vad vi tror: Japan slås ut i gruppspelet

Kroatien

FIFA-ranking: 17

Nyckelspelare: Modric, Mandzukic, Perisic

VM-guld: 0

Styrka: Starka på alla positioner

Svagheter: Ny förbundskapten

Kroatien slarvade bort sin direktplats till VM till Island. Detta var något som många i Kroatien såg som ett misslyckande, och förbundskapten sparkades för att ersättas.

Kroatien tog samma väg som Sverige till VM 2018. De hamnade i Play Off där lottades mot Grekland. Där vann man båda sina matcher och kunde därefter blicka vidare till VM-slutspelet. Mycket tack vare sina nyckelspelare som stöttepelare.

Vad vi tror: Kroatien åker ut i kvartsfinal

Marocko

FIFA-ranking: 46

Nyckelspelare: Benatia, Amrabat

VM-guld: 0

Styrka: Vinner viktiga matcher

Svagheter: Svag spelartrupp

Marocko tog sin plats till VM genom att gått obesegrade från sin kvalgrupp i Afrika. Där klådde man bland annat Elfenbenskusten, vilket är ett bevis på att man har ett landslag som kan mäta sig med andra i VM.

Marocko är dock ett av de lag som anses som svagast. Vilket också tyder på att man spelar med oddsen emot sig oavsett vilken grupp man hamnar i.

Vad vi tror: Marocko slås ut i gruppspelet

Mexiko

FIFA-ranking: 16

Nyckelspelare: Hernandez, Dos Santos

VM-guld: 0

Styrka: Snabbhet

Svagheter: Ojämna spelare

Mexiko är ett lang som rent historiskt satsat på snabba och smidiga spelare. Det landslag som kommer finnas med i VM i Ryssland 2018 håller precis dessa kvalitéer.

Mexiko tog sig vidare till VM genom att vinna båda sina kvalgrupper. Det var med andra ord inga problem för Mexiko att slå ut sina konkurrenter. Faktum är att Mexiko blev klara för att spela slutspel när det fortfarande fanns tre matcher kvar att spela.

Vad vi tror: Mexiko slås ut i åttondelsfinal

Nigeria

FIFA-ranking: 50

Nyckelspelare: Moses, Obi Mikel

VM-guld: 0

Styrka: Fysiskt lag

Svagheter: Tekniken

Ett av lagen som kvalificerade sig till VM från Afrika är Nigeria. De tog sig bekvämt vidare från sin grupp utan några förluster alls. I sin grupp så sällskapades man av Zambia, Kameron, och Algeriet.

Nigeria vinner mycket på sitt fysiska spel. De är mycket vassa i luftrummet, och har flera långa spelare som plockar ner bollarna. Däremot är det mycket som fattas för att göra Nigerias landslag komplett.

Vad vi tror: Nigeria slås ut i gruppspelet

Panama

FIFA-ranking: 56

Nyckelspelare: Gomez, Perez

VM-guld: 0

Styrka: Överraskar ofta

Svagheter: Spelartruppen

Panama är ett landslag som inte många hade räknat med komma med till VM 2018. De tog sig med nöd och näppe vidare till VM-slutspelet genom målskillnad. Laget som blev blåsta på VM-platsen på samma poäng var Hounduras.

Panama tågar nu in i VM för första gången någonsin. Vilket innebär att VM 2018 kommer bli historiskt för Panama. Däremot känns det som inte laget kommer ha en enda chans att ta sig vidare från sin grupp när konkurrensen återigen dras upp.

Vad vi tror: Panama slås ut i gruppspelet

Peru

FIFA-ranking:

Nyckelspelare: Farfan, Tapia

VM-guld: 0

Styrka: Kantspelet

Svagheter: Individuella presentationer

Peru är ett landslag som många inte tar på det allvar som man borde. Peru har flera gånger visat upp att man har ett landslag som kan brösta upp sig mot större nationer. För att Peru ska lyckas i VM 2018 och ta sig vidare från gruppen krävs däremot en smula tur. Att förlita sig på den spelartrupp man har idag kan bli farligt, då många av spelarna är ganska unga och oerfarna.

Vad vi tror: Peru slås ut i gruppspelet

Polen

FIFA-ranking: 7

Nyckelspelare: Lewandowski, Blaszczykowski, Piszczek

VM-guld: 0

Styrka: Försvar & målvakt

Svagheter: Räcker sällan hela vägen

Polen är ett landslag som blev klart i VM genom att vinna sin kvalgrupp ganska betryggande med fem poäng. Laget är nu upp på en sjunde plats i FIFA-rankingen, och även fått en plats i seedningsgrupp 1.

Att Polen ska ta sig vidare från gruppen ser vi inte som några problem. De har ett brett lag med flera stora spelare som motståndarna behöver hålla under uppsikt. Svårslagna helt klart, men inte omöjliga.

Vad vi tror: Polen åker ut i åttondelsfinal

Portugal

FIFA-ranking: 3

Nyckelspelare: Ronaldo, Silva, Pepe

VM-guld: 0

Styrka: Cristiano Ronaldo

Svagheter: Ojämna resultat

Portugal är ett landslag som blivit klara för VM 2018 genom att vinna sin VM-kvalsgrupp. Detta med knapp marginal över Schweiz. Portugal vann gruppen på målskillnad, och oj vilken målskillnad de hade. En +/- statistik på 28 mål på 10 matcher är något som sätter skräck i övriga landslag i VM 2018.

Mycket handlar just om Cristiano Ronaldo som anses vara den bästa fotbollsspelaren i världen just nu. Runt honom så har Portugal även flera andra mycket skickliga spelare.

Vad vi tror: Portugal åker ut i semifinal

Ryssland

FIFA-ranking: 65

Nyckelspelare: Akinfeev, Kokorin, Dzyuba

VM-guld: 0

Styrka: Erfarna spelare

Svagheter: Pressen som värdnation

Ryska landslaget blev klara till VM i samma stund som som landet fick stå som värd för VM 2018. I Ryssland har man nu höga förväntningar på att landslaget ska kunna gå långt i sin egen turnering.

Chanserna att Ryssland klarar sig genom gruppspelet anser vi vara goda. Det är aldrig kul att stå som motståndare mot Ryssland. Speciellt inte på deras hemmaarenor med fullsatta läktare. Kanske har spekulationerna om dopning inom landslaget tystats till VM. Det kan vara viktigt för Ryssland att fokusera på rätt saker.

Vad vi tror: Ryssland åker ut i åttondelsfinal

Saudiarabien

FIFA-ranking: 63

Nyckelspelare: Al-Sahlawi, Al-Abed

VM-guld: 0

Styrka: Målfarliga

Svagheter: Individuella presentationer

Saudiarabien är helt klart ett av VMs svagaste lag. Många länder håller tummarna för att få landslaget som gruppmotståndare.

Under kvalet till VM så visade sig Saudiarabien vara ett mycket målfarligt lag. Under de senaste sex matcherna så lyckades man göra totalt 25 mål. När de nu tar klivet in i VM så kommer denna stastik med största sannolihet inte hålla i sig. Motståndet i Asiens kvalgrupp och VM är som dag och natt.

Vad vi tror: Saudiarabien slås ut i gruppspelet

Schweiz

FIFA-ranking: 7

Nyckelspelare: Xhaka, Lichsteiner, Shaqiri

VM-guld: 0

Styrka: Hungrigt lag

Svagheter: Målvaktsidan

Schweiz var ett av de lag som imponerade mest under VM-kvalet. Där konkurrerande de med Portugal enda in i slutet om en direktplats till VM. Istället blev det Play Off där de slog ut Nordirland.

Schweiz har en mycket intressant generation med unga och hungriga spelare. Trots att deras erfarenheter av VM är begränsade så tror vi att de kan göra sin bästa turnering på mycket länge.

Vad vi tror: Schweiz åker ut i åttondelsfinal

Senegal

FIFA-ranking: 23

Nyckelspelare: Konate, Sakho

VM-guld: 0

Styrka: Stark sammanhållning

Svagheter: Ojämna resultat

Senegal ses som ett av de främsta lag som Afrika har. Trots detta så känns det som VM-resan för Senegal kommer bli kort. Deras lag har förvisso spelare från större ligor i Europa, men är fortfarande alldeles för svaga.

Senegal hamnade i seedningsgrupp 3, vilket innebär att de inte kommer att möta Sverige i sin grupp. Vi tror att Senegal behöver ganska mycket tur i sin lottning för att komma med bland de lag som går till finalspel.

Vad vi tror: Senegal slås ut i gruppspelet

Serbien

FIFA-ranking: 37

Nyckelspelare: Matic. Kolarov

VM-guld: 0

Styrka: Starka i luftrummet

Svagheter: Okomplett lag

Serbien hamnade i den sämsta tänkbara seedningsgruppen inför lottningen. Vilket innebär att man inte riktigt har de bästa förutsättningarna för att ta sig vidare till finalerna.

Serbien är aldrig ett landslag som är roligt att möta. Mycket fysik krävs för att mäta sig med Serbien som är skickliga på försvara sitt mål.

Vad vi tror: Serbien slås ut i gruppspelet

Spanien

FIFA-ranking: 6

Nyckelspelare: Ramos, Iniesta, Pique

VM-guld: 1

Styrka: Bra på alla positioner

Svagheter: Längden

Spanien tog sig direkt från sin VM-kvalsgrupp till VM 2018. Där spelade man i samma grupp som Italien. Spanien vann nästan alla matcher under sitt kval, med undantag för en oavgjord match mot just Italien.

Självklart hör Spanien till några av de bästa landslagen i världen. Något som man nu har press på sig att visa. Historiskt sett så har däremot inte Spanien varit ett utpräglat mästerskapslag. Kanske kan det bli ändring på den saken.

Vad vi tror: Spanien åker ut i kvartsfinal

Sverige

FIFA-ranking: 18

Nyckelspelare: Forsberg, Berg, Granqvist

VM-guld: 0

Styrka: Grym sammanhållning

Svagheter: Anfallsspelet

Sverige överraskade hela Europa och kanske även sig själva när de slog ut Italien från Play Off. Ett klart styrkebesked, och en boost i självförtroendet tar det nu med sig mot VM 2018.

Försvarsspelet har sett bättre ut på sistone än vad de gjort på flera år. Med en gnutta tur så kan faktiskt den sammansvetsade gruppen nå riktigt bra resultat i VM. Vi har ett gott självförtroende på att det blir en riktigt rolig sommar för svensk del.

Vad vi tror: Sverige åker ut i kvartsfinal

Sydkorea

FIFA-ranking: 59

Nyckelspelare: Haung-Min, Dong Gook

VM-guld: 0

Styrka: Jämnt lag

Svagheter: Bra form

Sydkorea gick genom sin kvalgrupp till VM med 8 raka vinster. De tog med andra ord maximala 24 poäng på 8 matcher. Det är något som verkligen är värt att notera innan man räknar bort Sydkorea.

Däremot så kommer de inte att kunna visa upp samma fina statistik under VM. Motståndet kommer dras upp flera nivåer, och Sydkorea kommer nog få det svårt att ta sig från den grupp man placerats i.

Vad vi tror: Sydkorea slås ut i gruppspelet

Tunisien

FIFA-ranking: 27

Nyckelspelare: Khazri, Msakni

VM-guld: 0

Styrka: Spelar bra under press

Svagheter: Svag spelartrupp

Tunisien tog sig till VM. Detta med vissa svårigheter trots att de hamnade i en förhållandevis enkel grupp.

Det är inte mycket som talar för att det kommer bli ett bra VM för Tunisiens del. Det allra mesta pekar på att de kommer bottna i den grupp som de är indelade i.

Vad vi tror: Tunisien slås ut i gruppspelet

Tyskland

FIFA-ranking: 1

Nyckelspelare: Neuer, Werner, Muller

VM-guld: 4

Styrka: Bra i mästerskap

Svagheter: Just nu skadedrabbat lag

Tyskland är alltid uppe på tapeten när man försöker spå vilket lag som kommer vinna hela VM. De har en otroligt bra spelartrupp att använda sig av och lyckas ofta vinna sina matcher i mästerskapen.

Trots att många av de mer klassiska spelarna har lagt av inför VM 2018 så finns det en ny generation tyskar som utan problem kan fylla i de luckor. Vi tror helt klart Tyskland kan gå långt, om inte hela vägen till guldet.