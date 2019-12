Mittfältaren var utlånad till AIK under säsongen och ska nu utvärderas av den ryska klubben Rostov, klubben han tillhör för närvarande. 23-åringen har kontrakt till sommaren 2022, något som kan innebära att AIK får slanta upp några miljoner om de vill ha tillbaka honom permanent. Passar bra in i Norlings taktik, där han kan spela både som vänster wingback och som innermittfältare.

Ivoriansk vänsterfotad mittback som även han spelar för Vasalunds IF för närvarande. 21-åringen har gjort en fin säsong och provtränade med tjeckiska Slavia Prag för ett par veckor sedan och testas nu av AIK.

23-årig kenyansk vänsterback som spelar i Vasalunds IF i Division 1 Norra och spelade i Afrikanska Mästerskapen i somras. En snabb, vänsterfotad spelare som väntas, enligt FotbollDirekt, skriva på ett femårskontrakt för AIK under veckan.

Om en ska gå efter de rykten som florerat de senaste veckorna ser AIK ut att gå mer efter budgetvärvningar i de lägre divisionerna och hitta fynd. Klubben har tidigare år haft bra koll på spelare som är baserade i Stockholmsområdet och verkar därav titta att ta in spelare till nästa år därifrån mer än att titta på att förstärka sin trupp med dyrare spelare runtom i landet eller utomlands.

