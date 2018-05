Kalmar - Sirius live stream

Det är väldigt lätt att streama Kalmar - Sirius i Allsvenskan, men det är tyvärr inte riktigt gratis. Vad du behöver är ett konto på CMore, och där köper du antingen ett abonnemang eller en matchbiljett till just denna match.

Match: Kalmar - Sirius, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag den 14 maj, kl. 19:00

Arena: Guldfågeln Arena, Kalmar

Streama Allsvenskan med CMore

AIK - Östersund stream

Häcken - Elfsborg stream

Kalmar har överpresterat – Sirius underpresterat

Kalmar FF tippades lågt av de flesta experter inför säsongen, men det har gått över förväntan. Nanne Bergstrand, som kom in och räddade kvar laget ifjol, fortsätter att nå framgångar med sitt Kalmar FF.



Klubben ligger på 5:e plats i Allsvenskan, och kommer från tre raka segrar. Dessa segrar har kommit mot Trelleborg, krisande Malmö FF och mot Dalkurd.



IK Sirius har istället presterat under förväntan. Klubben ligger sist i Allsvenskan 2018, och har fyra raka förluster. På de två senaste matcherna har man släppt in sju mål.



Sirius lider av många skador, vilket man uppenbarligen inte har bredd nog att klara av. Samtidigt står Kalmars viktigaste spelare, Rasmus Elm, fortfarande på skadelistan för hemmalaget.

Trolig laguppställning, Kalmar

Hägg

Magnusson – V. Elm – Agardius – Akas

P. Diouf – M. Hallberg – H. Hallberg – Hiago

Söderqvist – Romário



Skador: Emin Nouri, Tobias Eriksson, Rasmus Elm, Viktor Elm (tveksam)

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Sirius

Fegrouch

Eishwold – Björkström – Pehrsson

Sirelius – Haglund – Mauricio Albornoz – Björnström

Lundholm – Ogbu – Vecchia



Skador: Abdul Razak, Daniel Jarl, Elias Andersson, Jesper Arvidsson, Johan Eishwold, Sam Lundholm Karvan Ahmadi, Christer Gustafsson, Omar Eddahri, Shkodran Maholli (tveksam)

Avstängningar: -

Speltips

Kalmar har sett mer stabila ut än på länge, medan Sirius verkar vara lika svaga som i höstas. Vi har svårt att se den här matchen gå åt annat håll än till KFF:s fördel.



Vi spelar den raka 1:an till oddset 1.70 på Bet365.