Det har återigen blivit tid för schemat i VM att ta sig vidare. Här kollar vi in matcher att följa under den 25/11. Under den 25 november bjuder VM 2022 starten på den andra spelomgången.

Starten spelomgången innebär att lagen i Grupp A och Grupp B kommer ställas i sin andra match i VM idag. Lite enklare att spela på odds inför – då vi har tagit tempen på dessa lagen från föregående omgång.

Dagens speltips: Odds: Qatar gör under 0,5 mål mot Senegal 1.89 hos MrGreen





Dagens matcher i VM, 25/11 – Tips & tider

Nu startar lagen om igen – för att ta sig an nästa utmaning i VM 2022. Den andra spelomgången kommer att bjuda på lite mer heta matcher. Det märks inte minst i spelprogrammet som bjuds på under den 25 november. Du kan också kika in bland alla VM bonusar, free bets & gratis erbjudanden som finns under mästerskapet.

Wales – Iran

Tid: 11:00

Speltips: Båda lagen gör mål (2.10 hos Expekt)

Stream: CMore

TV: TV4

Varken Wales eller Iran imponerade på oss under sina premiärmatcher. Wales lyckades fixa en poäng mot USA. Vilket sätter stor press på Iran som verkligen behöver vinna. Iran har offensiva förmågor – vilket öppnar för att båda lagen kommer att göra mål under matchen. Det ger oss ett spelvärt odds på över 2.00 x insatsen.

Qatar – Senegal

Tid: 14:00

Speltips: Qatar gör under 0,5 mål (1.89 hos Expekt)

Stream: CMore

TV: TV4

Värdnationen Qatar visade sig vara otroligt svaga mot Ecuador i öppningsmatchen. Det känns inte riktigt som de har tiden för att vända den dåliga starten – nu när ett ännu bättre motstånd står på andra sidan planen. Starkt försvar i Senegals VM trupp vittnar om att det blir svårt för Qatar att få in bollen i mål.

Holland – Ecuador

Tid: 17:00

Speltips: Holland vinner matchen (1.78 hos MrGreen)

Stream: SVTPlay

TV: SVT1

Ecuador imponerade på många under sin första match i VM. Stekheta målgöraren Antonio Valencia kommer att få stark bevakning av Aké och Van Dijk i Holland. Här kommer vi spela på en rak 1:a på att Holland ska gå segrare ur denna bataljen.

England – USA

Tid: 20:00

Speltips: Harry Kane gör mål (2.20 hos MrGreen)

Stream: SVTPlay

TV: SVT1

Vi förväntar oss att England kommer fortsätta sin fina målform under nästkommande gruppspelsmatch. Hela 6 mål gjordes mot Iran – men inget från deras anfallare Harry Kane. Vi tror att hans målform kommer att sättas igång under matchen mot USA. Han är stensäker från straffpunkten – vilket ökar chansen att vårt VM odds & speltips stämmer för denna matchen.