VM 2022 - 24 november (24/11) - Matcher, odds & tider

Det har blivit hög tid för Grupp G och Grupp H. Det innebär att vi kommer se högklassiga lag så som Brasilen och Portugal under den 24/11. Här kan du kolla in våra tips inför dagens matcher under den 24 november. Du kan även se mer om vilka TV tider som gäller – och hur du kan streama VM matcher idag.

Det är – enligt oss – den dag under VM som hittils bjuder på mest jämna matcher. Under VM den 24/11 så tror vi att vi kommer se flera rysare. Kolla in vilka odds som vi har valt ut för dagens matcher.

Speltips Odds Brasilien – Serbien (båda lagen gör mål) 1.90 hos MrGreen





Dagens matcher i VM, 24/11 – Tips & TV tider

Schemat för den 24/11 i VM kommer att starta vid kl. 11:00. Där går två intressanta lag in i turnering i form av Schweiz och Kamerun. Huvudmatchen under den 24 november är sist ut med ett tungviktsmöte mellan Brasilien och Serbien. Mycket intressant dag som ger oss indikationer kring vem som bör har lägre odds för vilka som vinner VM 2022 i speltips. Kolla våra analyser på förhand här nedanför.

Schweiz – Kamerun

Tid: 11:00

Speltips: Under 2,5 mål i matchen (1.61 hos MrGreen)

Stream: SVTPlay

TV: SVT1

Schweiz har en bra trend för VM-slutspel på de senaste åren. Deras landslag ser ut att bli bättre och bättre. Nu har de även Granit Xhaka i storform – vilket kommer vara en bidragande faktor om Schweiz ska ta sig långt. Kamerun har å andra sidan ett jämnt och bra lag. Båda lagen saknar den absoluta spetsen för att ösa in mål. Därför tror vi att denna match inte kommer inneghålla mer än 2,5 mål.

Uruguay – Sydkorea

Tid: 14:00

Speltips: Darwin Nunez gör mål (2.25 hos MrGreen)

Stream: SVTPlay

TV: SVT1

Om vi jämför dessa två landslagens spelare & trupper i VM så ska detta vara en match som Uruguay plockar hem. Det kommer bli intressant att se generationskiftet mellan Cavani och Suarez – som lämnar över till Darwin Nunez. Många förutspår att detta mästerskap kan bli ett stort genombrott för Nunez. Sydkorea – kanske – kommer att sakna sin stora stjärna Son Heung-Min från Tottenham. Det skulle försvåra läget ytterligare för Sydkorea.

Portugal – Ghana

Tid: 17:00

Speltips: Halvtidsspel X / 1 (4.10 hos MrGreen)

Stream: CMore

TV: TV4

Portugal mot Ghana kan bli väldigt intressant match. Ghana har ett starkt mittfält och backlinje som Portugal måste såga sig genom. Portugal har abslut material för att ta hand om Ghana – men vi tror att det kommer sitta långt inne. Vi tror att Ghana klarar av ett oavgjort resultat till halvtid – men sedan avgör Portugal matchen. Vårt spel blir därför halvtidsspel på X/1.

Brasilien – Serbien

Tid: 20:00

Speltips: Båda lagen gör mål (1.90 hos MrGreen)

Stream: CMore

TV: TV4

Brasilien är det laget som har lägst odds bland betsidor att vinna hela VM 2022. Därför kommer det bli intressant när laget sätts på prov direkt mot Serbien. Brasilien ska vinna matchen till slut – men i Serbien finns Aleksandar Mitrovic som vi tror kommer näta under matchen. Därför tror vi inte något av lagen kommer att hålla nollan.