Fullt program med matcher väntar under den 22/11 i VM 2022. I schemat så kommer vi bjudas på matcher från Grupp C och Grupp D.

Här kommer vi plocka fram några av de odds och speltips som vi kommer spela på i VM under den 22 november. Du kan även hålla dig uppdaterad med dagens tv tider och VM live streams.

Tipset för idag (22/11) Odds Robert Lewandowski gör mål mot Mexiko 2.50 hos Expekt (BONUS: 1500 kr i free bet)





Dagens matcher i VM, 22/11

Det är fyra matcher som kommer att spelas idag i VM 2022. Inte minst så kommer det enda skandinaviska hoppet att stiga in i turneringen – nämligen Danmark. Sedan finns det en helt öppen match mellan Mexiko – Polen som kan bli väldigt intressant. Du kan läsa om vår betting under VM 2022 den 22 november här.

Argentina – Saudiarabien

Tid: 11:00

Speltips: Argentina vinner båda halvlekarna (2.23 hos MrGreen)

Stream: SVTPlay

TV: SVT1

Redan kl. 11:00 så drar dagens matcher i gång för VM 2022 för den 22 november. Den matchen som startar schemat idag är ingen mindre än Argentina – Saudiarabien. Här förväntas det bli en hyfsad enkel seger för favorittippade Argentina. En rak 1:a på matchen känns som för låga odds (cirka 1.15). Vi får leta bland andra VM odds & speltips för att hitta ett spel som vi anser är mer värt att spela på. Det landar i att Argentina ska vinna båda halvlekarna mot Saudiarabien.

Danmark – Tunisien

Tid: 14:00

Speltips: Under 2.5 mål (1.70 hos MrGreen)

Stream: SVTPlay

TV: SVT1

Dagens andra match i VM 2022 som spelas den 22/11 är Danmark mot Tunisien. Här är det Danmark som står som klara favoriter – men heller inte helt skrivet i sten. Det vi har oroat oss för i Danmark är deras målskytte. Med mycket nerver inför premiären – och ett troligen lågt försvarande Tunisien så tror vi på en ganska målsnål drabbning.

Mexiko – Polen

Tid: 17:00

Speltips: Robert Lewandowski gör mål (2.50 hos Expekt)

Stream: Cmore

TV: TV4

Mexiko mot Polen blir utan tvekan den mest jämna matchen på förhand i schemat under den 22 november i VM 2022. Helt öppen match där Polens VM trupp har ett urstarkt anfall – men sämre i försvaret. Mexiko har inte riktigt de stora stjärnorna – men ett starkt kollektiv. Oavsett hur matchen slutar så tror vi att Robert Lewandowski kommer gå av planen med minst ett nytt VM mål registrerat.

Frankrike – Australien

Tid: 20:00

Speltips: Frankrike vinner, handicap -1,5 (1.76 hos ComeOn)

Stream: Cmore

TV: TV4

Kommer de regerande mästarna Frankrike att pulverisera stackars Australien? Eller kommer Australien utmana Frankrike om viktiga poäng i gruppspelet? Vi har tidigare varit kritiska mot Australiens spelare i VM truppen. Vi tror att det inte kommer att ske några skrällar – utan spelar säkert på en fransk vinst. Vi tror även att ”Les Bleus” kommer ta tillfället i akt att ösa in bonuspoäng i målskillnaden.

Följ med under VM

Under varje dag under hela VM så kommer vi att uppdatera med aktuella och kommande matcher. Du kan hitta alla dessa guiderna genom vår guide med VM 2022 idag med dagens matcher. Du som vill spela på odds inför matcherna kan även ta hjälpa av VM bonus, gratis bet & erbjudanden under mästerskapet. Det är en stor skara människor i Sverige som planerar att vinna pengar under mästerskapet.

Lycka till med dina spel under den 22/11 för VM 2022!