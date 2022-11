VM 2022 – 1 december (1/12) – Matcher, odds & TV tider

Första dagen i december kommer att bjuda på massor av fotboll från VM 2022. I schemat för den 1/12 så finns det fyra spännande och helt avgörande matcher att se framemot.

Det är sista matcherna i Grupp F och Grupp E som finns i programmet för VM den 1 december. Här spelar stora nationer som Belgien, Kroatien, Spanien och Tyskland. Du hittar alla tider nedanför.

Ta del av våra odds och tips inför dagens matcher den 1/12. Du kan även se vart du kan sända matcherna på TV eller via VM live stream.

Dagens speltips: Tyskland vinner (handicap -2) Odds: 1.87 hos Betsafe Bonus: 100% upp till 500 kr





Dagens VM matcher, 1/12 – Tips & tider

Inför dess att grupperna ska avgöras så spelas båda matcherna i en grupp under samma tider. Detta för att inte få chansen för landslagen att spela på resultaten i den andra matchen. Det skapar jämnare förutsättningar och mer dramatik. Du kan kolla in våra oddsbonusar för att hitta ett erbjudande att spela med under dagen.

Belgien – Kroatien

Tid: 16:00

Speltips: Kroatien vinner matchen (2.72 hos Betsson)

TV: SVT1

Streaming: SVTPlay

Superviktig match för båda lagen. Ett av lagen kommer med stora sannolikhet lämna turneringen – och denna match är helt avgörande. Vid oavgjort – så är det Kroatien som kommer gå vidare. Det sätter stor press på Belgien som måste framåt.

Båda lagen har ett mittfält av världsklass. Luka Modric på ena sidan. Kevin De Bruyne på andra. Den senast nämnda har inte alls hittat formen under VM. Det kommer verkligen krävas om de ska kunna ro på ett mer formstarkt Kroatien.

Vi tror att Belgien kommer att gå offensivt – men får sota för det. Kroatien har ett fint omställningsspel som bara kan vänta på belgiska misstag. Vi spelar på att Kroatien vinner matchen – och där med slår ut favorittippade Belgien från turneringen.

Läs mer om Belgien – Krotien live stream, odds & speltips i ett fördjupande bettingförslag.

Kanada – Marocko

Tid: 16:00

Speltips: Marocko vinner matchen (2.18 hos Expekt)

TV: SVT1

Streaming: SVTPlay

Ett avsågat Kanada kommer gå ut på planen den 1/12 utan något speciellt att spela för utöver äran. För Marocko är matchen mycket mer viktig. En vinst kan innebära en gruppseger – men oavgjort resultat kommer räcka för ett avancemang.

Vi har blivit imponerade av Marockos VM trupp & landslag som snott poäng från både Belgien och Kroatien. Ett oinspirerat Kanada ska inte vara några problem för Marocko. Vi blir väldigt förvånade på hur höga odds som ges på en vinst för Marocko inne hos Expekt Sverige. Vi kör på en tvåa!

Spanien – Japan

Spanien har flaggat för att de kommer att vila flera nyckelspelare inför matchen mot Japan. Det ska mycket till om Spanien ska släppa två lag förbi sig i tabellen av Grupp E. Det står dock klart att Spanien kommer gå för en gruppseger. Därför krävs det minst en poäng mot Japan – vilket de kommer att klara av.

Skulle de vila spelare – så har Spanien flera hungriga spelare som vill visa framfötterna. Ett spelskickligt Spanien kommer ha mycket bollinnehav mot Japan som sliter med sitt försvarsspel. Härt tror vi att det kommer bli flera måls fördel för Spanien när domaren blåser av matchen.

Läs mer om Spanien – Japan live stream, odds & speltips i ett fördjupande bettingförslag.

Tyskland – Costa Rica

Tyskland räddade sig kvar i turnering genom att kryssa mot Spanien. Nu ställs man mot ett mycket enklare motstånd i form av Costa Rica. Ska det inte bli ett stort fiasko så krävs det en tysk vinst. Vilket vi tror kommer att inträffa.

Skulle Spanien spela oavgjort mot Japan – så kommer det bli en kamp om målskillnad. Därför tror vi att det blir ett framåtlutat Tyskland under 90 minuter. Oavsett vilket resultat som står på tavlan.