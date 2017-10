Vilket motstånd vill Sverige få till play off till VM?

Det sa Augustinsson till Aftonbladet på frågan vilket motstånd han allra helst möter i play off.

Dessutom så vill han inte heller ha Danmark. Han resonemang är att danskarna gärna vill ha en revansch efter att Sverige slagit ut dem i ett tidigare play off.

Du kan läsa mer om vilka lag Sverige kan lottas mot i Play Off till VM .

Resultatet i omröstningen ser just nu ut på följande vis:

Vi på Sportal håller med om att en play off match mot Danmark skulle vara otroligt spännande. Däremot så kommer vi hoppas på Schweiz som motståndare. Det är det landslag som enligt oss har minst chanser att slå ut Sverige ur kvalet.

Följande länder kan Sverige lottas emot i play off till VM!

Självklart finns det lag som Sverige gärna undviker. Här går vi genom vilket lag som Sverige helst vill få i sitt play off till VM 2018.

Lottningen som kommer att ske under tisdagen den 17 oktober kommer avgöra vilket landslag som Sverige kommer ta sig an.

Det står nu klart vilka lag som Sverige kommer att kunna möta i play off till VM 2018. Det väntar två riktigt heta matcher mot något av de fyra länder som blivit seedade.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.