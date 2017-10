Sänd live från lottningen till play off i VM

Imorgon, den 17 oktober så är det dags för lottningen för det svenska landslaget. Denna lottning kommer att avgöra vilka Sverige kommer att spela mot i två avgörande play off matcher.

Du kan själv vara med att streama lottningen till Play Off i VM. Lottningen kommer nämligen att sändas live på två stora streamingsidor online. Vi hjälper dig att hitta vart du kan se lottningen på din dator, tv, mobil eller surfplatta.

Den stream som kommer att sända live från lottningen i VM-kvalets play off kommer att starta 14:00, den 17 oktober. Se därför till att du redan nu har koll på hur du ska se lottningen direktsänt.

Lottningen till play off: Den 17 oktober, kl. 14:00

Sänds hos: Eurosport, Cmore & SVTplay

Streama lottningen till play off

Sedan en tid tillbaka står det klart vilka landslag som Sverige kan möta. Högst på listan med de länder som Sverige helst vill se som motstånd är Schweiz och Danmark.

Å andra sidan så hoppas man defintivit inte på motstånd i form av Kroatien eller Italien.

Lottningen till vilket lag Sverige kommer att få möta i play off matcher till VM kommer ha stor betydelse. Skulle Sverige lottas mot ett sämre rankat landslag så ökar chanserna för Sverige att nå till VM 2018.

Därför hoppas vi verkligen att lottningen går Sverige väg, för att sedan kunna ladda om inför de nervkittlande matcherna som väntar oss.

Att streama live från lottningen kommer vara möjlig på flera ställen. Är du kund hos Cmore eller Eurosport så kan du använda ditt konto för att se lottningen avgöras live.

Det är även helt gratis att streama lottningen till play off hos SVTplay.

Alla dessa sändningar kommer att starta en liten stund innan skålarna med lotterna är färdiga. Runt 14:00 kommer sändningarna starta, och lottningen förväntas ta omkring 10-20 minuter.

Lagen som Sverige kan möta

Under tiden som du ser på lottningen till Play Off via live stream så kommer Sverige att kunna lottas mot fyra olika landslag.

Följande landslag kommer Sverige kunna spela mot i Play Off till VM 2018.

Danmark

Italien

Schweiz

Kroatien

Det svenska folket håller just nu Danmark som det landslag som man vill att Sverige lottas mot. Däremot tycker majoriten av spelarna i Sverige att Schweiz som det mest komfortabla motståndet.

Oavsett vilket lag som än kommer att lottas mot Sverige i Play Off, så kommer det bli två mycket spännande matcher som kommer att spelas i början av november.