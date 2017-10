Sverige möter Italien i Play Off till VM - Lottning avslutad

Lottningen inför vilket motstånd Sveriges landslag kommer att få i Play Off till VM är slutförd. Det står nu klart vilket lag Sverige kommer att får möta i två kvalmatcher.

Lottningen till play off gav Sverige motståndaren Italien. Ett svårt motstånd på förhand, men visst finns det nu chanser för det svenska landslaget att ta sig genom play off, och vidare mot VM 2018 i Ryssland.

Det har varit en lång väntan, som nu är över efter denna lottning. Nu gäller det för Sverige att ladda om batterierna och kunna endast fokusera på två avgörande matcher mot Italien.

De landslag som Sverige inför lottning kunde få som motstånd var följande; Danmark, Italien, Kroatien, och Schweiz.

Sverige får Italien som motståndare i play off

Sverige har nu lottats emot Italien. Det innebär att Sverige kommer att spela två play off matcher mot landslaget. Det lag som sedan vinner den interna matchtabellen kommer sedan att få en biljett till VM. Förloraren kommer istället att missa VM med minsta möjliga marginal.

Datum för när matcherna i Play Off ska spelas är följande:

Första matchen kommer att spelas mellan den 9-11 november

Returmötet mellan landslagen kommer att spelas mellan den 12-14 november.

Vilka datum som gäller för Sverige play off matcher kommer vi att återkomma med strax. Även om Sveriges landslag kommer att starta som hemma, eller bortalag kommer vi snart att uppdatera dig om.

Vi har nu två extremt viktiga matcher som väntar för det svenska landslaget. Frågan som många ställer sig i dagens läge är om Sverige har det som krävs för att till slut nå VM 2018.

Så lottades övriga landslag i play off till VM 2018

Här nedanför så kan du enkelt hitta resultatet från lottningen till VM play off. Där kan du se vilka Sverige lottades mot, samt andra matcher som kommer avgöra framtiden för europeiska landslag.

Kolla in hur play off matcherna lottades här nedanför.

Danmark–Irland

Nordirland–Schweiz

Kroatien–Grekland

Sverige–Italien

Alla som är intresserade av att kunna se matcherna som Sverige spelar i play off till VM kan ta hjälp av Dplay. Det är nämligen denna sajt som kommer hjälpa dig med att streama Sveriges landslag i fotboll under play off.

Det kan bli två av de hetaste matcherna som Sveriges landslag kommer att spelas under hela 2017. Därför anser vi att matcherna är för bra för att du ska kunna missa.