I kraft av hemmanation inviger Ryssland detta fotbolls-VM, och nationen som får äran att stå för motståndet är Saudiarabien, ett av VM:s allra svagaste lag. Det är som upplagt för fotbollsfest med rysk seger, och lottningen är nästan lite för bra för att vara sann för denna rika och genom åren ofta korrupta nation. Eftersom hemmanationen är direktkvalificerad har Ryssland inte spelat några kvalmatcher, och avsaknaden av tävlingsmatcher kan kosta. Tittar vi på Rysslands form så har de vunnit blott en match sedan Confederations Cup förra sommaren, när man mötte Sydkorea i oktober 2017. Därefter har man spelat sju träningsmatcher, förlorat fyra och kryssat tre. Det ska dock sägas att man valt att matcha sig mot bra motståndare. Iran, Argentina, Spanien, Brasilien, Frankrike, Österrike och Turkiet är inga blåbärsnationer, även om man borde ha tagit åtminstone en vinst för att det ska se hoppfullt ut inför VM. Saudiarabien är i Ryssland för att delta i sitt första VM sedan 2006, och sitt femte VM totalt. Laget är rankat 67:a i världen, och endast ett av VM-länderna är rankade lägre än så – Ryssland. Det har varit stor tränarkarusell hos Saudiarabien inför VM. Bert van Marwijk ledde landet till VM men fick sparken då han ansågs följa den inhemska ligan för dåligt. Edgardo Bauza tog över, men hann bara med 5 träningslandskamper innan han fick sparken an också. Nye förbundskaptenen är Juan Antonio Pizzi, som tidigare coachat bland annat Valencia. Mohammed Al-Sahlawi måste Ryssland se upp för. Anfallaren gjorde 16 mål på 14 VM-kvalmatcher.

SVT1 är den Tv-kanal som sänder Ryssland - Saudiarabien och du kan således se matchen där.

