Ryssland - Kroatien stream

Den kanal som TV-sänder Ryssland – Kroatien är SVT1, men att se matchen på TV-sändningen är inte det enda sättet att titta på matchen.



CMore sitter på rättigheter att visa VM, och med ett CMore-konto kan du streama Ryssland – Kroatien. Det är inte gratis, men för bara 139 kronor kan du se alla matcher från fotbolls-VM.



CMore visar matcherna i HD-kvalitet, och det är möjligt att titta direkt/live från din mobil/smartphone, dator/laptop, läsplatta/iPad eller TV.

Match: Ryssland - Kroatien, kvartsfinal i VM 2018

Datum & tid: Lördag den 7 juli, 20:00

Arena: Fisjt-stadion, Sotji

Stream: CMore

Trolig laguppställning, Ryssland

Akinfeev

Fernandes – Kutepov – Ignashevich – Kudryashov

Gazinskiy – Zobnin

Samedov – Golovin – Cheryshev

Dzyuba



Skador: Alan Dzagoev, Yuri Zhirkov (tveksam)

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Kroatien

Subaic

Vrsaljko – Lovren – Vida – Strinic

Rebic – Rakitic – Brozovic – Modric – Perisic

Mandzukic



Skador: Ivan Strinic (tveksam)

Avstängningar: -

Ryssland har överraskat

Hemmanationen Ryssland har överraskat de flesta under sitt världsmästerskap. Laget tog en andraplats i gruppen efter målfyrverkeri mot Saudiarabien och Egypten, men det var inte deras största bravad.



I åttondelsfinalen ställdes Spanien mot Ryssland, och de allra flesta trodde att det skulle bli ryssarnas sista framträdande i detta världsmästerskap. Men Ryssland lyckades till att börja med ta matchen till förlängning, och därefter till straffläggning. Väl där vann Ryssland.



Kroatien vann sin grupp utan att förlora en match, och krossade bland annat Argentina med 3-0. I åttondelsfinalen spelade Kroatien en ruskigt spännande match mot Danmark.



Matchen hade knappt hunnit börja innan det stod 1-1, men sedan följde en lång period av segt, ganska tråkigt spel. Det blev inga fler mål under ordinarie tid, och matchen gick till förlängning.



När det återstod knappa 10 minuter av förlängningen rundade Ante Rebic danske målvakten Kasper Schmeichel, och hade bara att lägga in bollen i öppet mål. Då kom Mathias Jörgensen och glidtacklade ner Rebic, varpå Kroatien tilldömdes en straff.



I den 114:e matchminuten gick alltså Luka Modric fram för att skjuta Kroatien till kvartsfinal, i en situation som påminde inte lite om det som hände Ghana i matchen mot Uruguay i VM 2010. Precis som då, missade straffskytten. Schmeichel räddade och matchen gick till straffläggning.



I straffläggningen kom Schmeichel in med förhöjt självförtroende och räddade både Kroatiens första och fjärde straff, men vad hjälpte det när Danmark missade 3 straffar av 5.

Speltips

Ryssland må ha presterat över förväntan, där vinsten mot Spanien varit höjdpunkten, men här tror vi att det tar stopp. Laget ska inte ha kvaliteten att matcha Kroatien, och vi tycker att 2.20 på den raka 2:an betalar bra.



Du som spelar Comeon får vid insättning av 500 kr hela 1500 kr att spela för, och även en VM-boll hemskickad.