Marocko hade bollinnehavet mot Iran och kunde avgjort, men den sista kvaliteten fanns inte där och det slutade bittert. En förlust på grund av ett sent mål kan ta hårt på ett lag, och nu är pressen stor på Marocko inför matchen mot Portugal. Förlorar man är man utslaget, kryssar man är man så gott som utslaget. Portugal har, som så ofta inför mästerskap, ifrågasatts. Laget är ålderstiget och det talas om en mättnad sedan EM-guldet för två år sedan. Mot Spanien skulle man få det svårt, hette det. Men Portugal visade, eller rättare sagt Cristiano Ronaldo visade, att kvaliteten och hungern är på sin plats.

Portugal var med i VM:s hittills kanske bästa match, när de spelade 3-3 mot Spanien. Cristiano Ronaldo stod då för tre mål, bland annat en fantastisk frispark i slutet av matchen. Marockos VM-premiär var också dramatisk, om än inte lika händelserik. Laget såg ut att gå mot en mållös match mot Iran, men på tilläggstid nickade inhopparen Aziz Bouhaddouz in ett självmål och Marocko förlorade matchen med 0-1. Om Marocko förlorar mot Portugal är man utslaget ur VM.

R. Patrício Soares – Pepe – Fonte – Guerreiro B. Silva – Moutinho – W. Carvalho – B. Fernandes G. Guedes – C. Ronaldo Skador : -

