Både Japan och Senegal kommer från segrar i den första matchen, men Senegals seger imponerar mer på oss. Japan har till stor del Carlos Sánchez utvisning att tacka för segern mot Colombia, då den underlättade enormt. Trots att man var en man mer var man ändå inte riktigt överlägsna. Senegal däremot fick Polen att se dåliga ut, försvarade sig bra och tog samtidigt till vara på de tillfällen som erbjöds offensivt sätt. Dessutom har Senegal matchens enda världsklasspelare i och med Sadio Mané. Vi spelar den raka 2:an till oddset 2.35 på Comeon. När du sätter in 500 kr på Comeon får du 1500 kr att spela för, och även en VM-boll på köpet.

Är du intresserad av att titta på Japan – Senegal, men saknar den kanal som sänder matchen (TV4)? Oroa dig inte, det finns andra sätt att se matchen. CMore sitter på rättigheter att visa fotbolls-VM, och kommer bland annat att sända denna match. Du kan alltså streama Japan – Senegal med ett CMore-konto. På CMore sänds matcherna direktsänt/live och med HD-kvalitet. Det är möjligt att titta via mobil/smartphone, dator/laptop, surfplatta/iPad eller TV. Det är inte gratis, men för bara 199 kr kan du se alla matcher från fotbolls-VM.

