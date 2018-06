Frankrike går in i VM 2018 med en match mot Australien, där gruppens favorit ställs mot gruppens på förhand svagaste lag. Frankrike har tagit sig till VM efter att ha vunnit sin kvalgrupp, där deras förlust mot Sverige var den enda de åkte på. I EM för två år sedan nådde man final, men åkte där på en förlust mot Portugal. Australien tog sig till VM via ett playoff-slutspel. I semifinalen slog man Syrien efter förlängning, och i finalen var det Honduras som fick stryk. Detta med totalt 3-1. Frankrike och Australien möttes i en träningsmatch år 2013. Då vann Frankrike med hela 6-0, bland annat efter att Olivier Giroud blivit tvåmålsskytt.

Vill du titta på Frankrike - Australien? Den kanal som visar matchen är är SVT1. Om du inte har tillgång till kanalen kan du istället se VM via live stream online. Detta gör du med hjälp av CMore, då de sitter på rättigheter att sända VM. Med hjälp av ett konto på CMore kan du se Frankrike - Australien, och massor av andra matcher från VM.

