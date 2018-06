Detta är för oss en väldigt svårtippad match. Frankrike och Argentina har båda presterat under förväntan, och frågan är vilket lag som lyckas höja sig när det verkligen gäller. Vi tror att det blir jämnt, som så ofta i utslagsmatcher, och att inget av lagen vill göra misstag. Kanske dröjer det ända till förlängning/straffar innan vi får se ett avgörande. Vi spelar det oavgjorda resultatet, X, till oddset 3.05 gånger pengarna på Comeon. På Comeon får du 1500 kr att spela för vid insättning av 500 kr. Du får även en VM-boll hemskickad.

Varken Frankrike eller Argentina har övertygat så här långt in i världsmästerskapet, men med lite möda och stort besvär – särskilt gällande Argentina – har lagen tagit sig vidare från gruppspelet. Sett till spelarmaterialen är det här två underpresterande lag så här långt. Frankrike vann visserligen 2 matcher och kryssade 1 i gruppspelet, men det kändes aldrig riktigt stabilt och motståndet var inte det bästa. Två knappa segrar över Australien och Peru är inte alltför imponerande, och det blir intressant att se hur man står sig när motståndet trappas upp. Argentina inledde VM med att kryssa mot Island och följde därefter upp med en 0-3-förlust mot Kroatien. I den sista matchen, mot Nigeria, behövde man vinna för att inte åka ur VM. I en svängig match kunde till sist försvararen Marcos Rojo skjuta in 2-1 med fel fot, då det återstod mindre än fem minuter av matchen. Argentina var vidare. Det vinnande laget kommer att möta vinnaren mellan Uruguay och Portugal . Många hoppas nog på en kvartsfinal mellan Argentina och Portugal, mellan Messi och Ronaldo. Ingen av denna generations två klart bästa spelare har någonsin vunnit VM, och nu gör de troligen sina sista världsmästerskap. Argentina mot Portugal kan bli en historisk match, särskilt om ett av länderna sedan vinner mästerskapet.

