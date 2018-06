Streama England - Panama

Om du vill titta på England – Panama kan det vara bra att veta att SVT1 är den kanal som visar matchen. Saknar du SVT1 tipsar vi dig hur du kan göra för att ändå titta på matchen.



CMore har rättigheter att visa fotbolls-VM, och du kan därför streama England – Panama med ett CMore-abonnemang. Med ett abonnemang kan du se massor av matcher från VM.



Din stream visas live med HD-kvalitet, och det är möjligt att titta via dator/laptop, läsplatta/iPad, mobil/smartphone eller TV.

Match: England - Panama, Grupp G i VM 2018

Datum & tid: Söndag 24 juni, 14:00

Arena: Niznij Novgorod-stadion

Stream: CMore

England kommer från sen seger

England inledde VM med att möta Tunisien, i en match som blev mer spännande än vad engelsmännen hade hoppats på. Det dröjde ända till den 91:a minuten innan Harry Kane kunde skicka in det vinnande målet.



Men England vann, och man har nu ett fint utgångsläge inför de två avslutande gruppspelsmatcherna. Tappar Tunisien poäng mot Belgien under lördagen är England vidare vid seger över Panama.



Panama är ett av VM:s absoluta blåbär, men med tanke på förutsättningarna får vi ändå ge dem godkänt för premiärmatchen mot Belgien. Laget lyckades hålla oavgjort i hela första halvlek, men när Belgien tidigt i andra fick in det första målet kom även ett andra och ett tredje mål.

Speltips

Panama släppte stod emot bra mot Belgien till en början, men när första baklängesmålet kom föll man ihop. Panama orkade inte försvara längre, och stod som förlorare med slutsiffrorna 0-3.



Vi tror att England har stora chanser att likt Belgien göra flera mål på Panama, samtidigt som Panama inte har mycket att komma med i offensiv väg. Oddset 1.75 på England -1,5 asian handicap tycker vi betalar bra, vilket ni finner på Comeon.



