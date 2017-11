Jimmy Durmaz har haft skadeproblem och Janne Andersson har förklarat att det inte blir någon startplats för yttermittfältaren. Durmaz är dock fast besluten att få förbundskaptenen att tänka om.



Toulouse-spelaren Jimmy Durmaz byttes ut tidigt mot Marseille i slutet av september, och har sedan dess inte spelat någon mer match. Ljumsken har krånglat, och trots rapporter om att han var på väg tillbaka in i spel för sitt klubblag, blev det aldrig så.



Ändå har Janne Andersson valt att ta ut Durmaz i playoff-truppen. Men Durmaz väntas inte få starta, så som han gjort mestadels tidigare under kvalet.

– Jimmy har tränat drygt en vecka, säger Janne Andersson. Han var inte uttagen i truppen i helgen och det kan tolkas på flera olika sätt men det berodde inte på att han var skadad utan nog snarare på att han inte kände sig förberedd att gå in och spela. Men Jimmy har egenskaper som gör att jag vill ha med honom här, avgörande egenskaper, men han är ingen startspelare för mig.



Jimmy själv säger sig vara redo att starta, och ska göra allt han kan för att få Andersson att ändra sig.

– Jag förstår Janne. Det är inte så att jag har sagt till honom att ”va fan håller du på med”? Jag förstår ju själv, jag har inte spelat fotboll på fem veckor. Nu har jag bara tränat med laget i en vecka. Sedan får vi se hur träningarna går här med landslaget. Jag är här för att få spela och kommer att göra allt för att få spela. Jag kommer att förbereda mig för att få starta, sedan vet jag hur förutsättningarna är. Men om jag går ut och dominerar varje träning så tror jag att han kanske kommer ändra bild av det, säger Durmaz.



Han fortsätter med att säga att han känner sig helt återhämtad från skadan.

– Kroppen känns bra. Nu efter träningen känner jag inte av något efter ljumskskadan. Jag har tränat på i en vecka och känner ingenting, säger Durmaz.



Jimmy Durmaz har gjort 43 landskamper och 3 mål. Ett av dessa kom under det pågående VM-kvalet, hemma mot Frankrike.