Stryktipset - 7 maj (7/5): Tips, förslag & analys

Ny lördag betyder ny omgång av Stryktipset! Ta del av vår analys av lördagens kupong, där vi naturligtvis siktar mot 13 rätt!

Vi är framme i upplösningen av de europeiska ligorna, och nu står mycket på spel för många lag. Men det är också en hel del lag som kliver in i betydelselösa matcher, matcher som avgör om laget slutar på plats 11 eller 12. Just motivation är alltid en viktig faktor att väga in under säsongsavslutningar.

Den här lördagen får vi faktiskt bara åtta matcher från England; sex från Premier League och två från League Two. Därutöver tillkommer en match från Allsvenskan, en från Serie A, två från La Liga och en från Ligue 1.

Som vanligt spelar vi ett 96-raderssystem på Svenska Spels Stryktipset.