Sidor med tennis streams

Här kan du se ett urval med de sidor som hjälper dig att streama tennis online. Du hittar vilka sidor som visar respektive turnering eller tour som du önskar att sända på nätet.

Se tennis live streams

Genom vår hjälp så kan du snabbt och smidigt hitta till tennis live streams online. Genom att klicka dig vidare till den streamingtjänst som vi rekommenderar, så kan du direkt starta dina livesändningar.

Det enda du behöver se till är att du har ett spelkonto inne hos Unibet som du laddat på med pengar. Genom att ha pengar på ditt spelkonto så bevisar du för Unibet att du är seriös spelare, och där med får du tillgång till alla deras sport live streams.

Det innebär att du inte bara får tillgång att streama tennis på nätet, utan kan ta del av många andra sporter som erbjuds. Via våra tennis stream free får du mer info hur du kan gå till väga.

Några av de sporter utöver tennis som du kan streama med hjälp av Unibet är fotboll, ishockey, handboll, futsal, och basket.

Gillar du främst att se & spela på tennis på nätet, så har du främst nytta av ditt konto inne hos Unibet under stora tennisturneringar. Då kan du se till att streama tennis varje dag under en längre period. Dessutom görs matcherna upp mellan stora världsstjärnor inom tennisvärlden.

Kommande turneringar & matcher

Här kan du följa vilken typ av tennis live streams som du kan se inom kort. Du hittar dagens matcher – samt kommande matcher från flera stora tennisturneringar.

Stora tennisturneringar

I Sverige är det allra mest populärast att följa & streama tennis. Det kanske inte är speciellt konstigt då det finns stora internationella tenniscuper i Sverige.

Det lockas mängder av människor till Sverige för att uppleva tennis i världsklass. De människor som älskar sporten, men ändå inte kan följa matcherna live kan istället glädja sig med TV-sändningar eller live streams.

Nedan har vi valt att rada upp några turneringar som du inte får missa att se live streams.

Grand-Slam

Alla ovanstånde tävlingar inom tennisen förutom Grand Slam ingår. Det fungerar nämligen så att dessa turneringar är delar av en ännu större tävling. Det innebär att tennisspelare har som mål att komma så högt i Grand Slam som möjligt.

Sen kommer alla spelare att få en sammanställning över sina poäng, och där alla kämpar att få ett så bra totalt resultat som möjligt över ett år.

Australian Open

Franska Öppna

Wimbledon

US Open

Dessa stora turneringar brukar vara allra mest populära att följa bland oss svenskar. Det är inte speciellt konstigt då turneringarna bjuder på världsspelare som Djokovic, Nadal, Federer, Murray och många fler.

Svensk tennis

I Sverige spelas det tennis – främst i form av Swedish Open (Båstad) – men även Stockholm Open. Det är två större turneringar – som dock inte lockar de allra största tennisspelarna i världen. Det finns också ett seriespel som kallas för Elitserien. Det är en liga som kan t.ex. jämföras med Allsvenskan i fotboll. Det lockar också de allra mest insatta i tennisvärlden.

Swedish Open

Stockholm Open

Elitserien

Övriga tourer

Det finns även två större tourer som avgörs varje år. Detta är tävlingar som spelas i ett större sammanhang – där man kan till slut vinna en hel tour. Det finns även prestige att vinna de olika tävlingarna. Det ingår flera turneringar i dessa tävlingar som spelas i t.ex. Barcelona, Dubai, Dallas och Rio.

ATP tour (herrar)

WTA tour (damer)

Spela live odds på tennis

En sak som har blivit mycket stor på de senaste åren är att spela på live odds. Tennis är en perfekt sport för just live betting. Att kunna spela på odds, samtidigt som du kan se matchen live via en stream är något som verkligen förhöjer spänningen i TV-soffan.

Tennis är en sport som har ganska lågt tempo i jämförelse med andra sporter. De kortare pauserna mellan varje serv, och spelarnas time-outs låter oss kunna fylla dötiden med live odds på tennis.

Det finns även många olika typer av betting som du kan spela när du följer stora tennismatcher direkt på nätet. Det finns självklart matchresultat, men även andra saker som vilken spelare som vinner nästa boll. Det finns även spel som låter dig vinna pengar på vem som vinner nästa gem, eller set.

Många av de supportrar av tennis vet vad vi snackar om när vi rekommenderar att spela live odds på tennis, samtidigt som du streamar dina matcher.

Streama mer sport!

Om du inte kan nöja dig med att bara kunna streama tennis online, så kommer du knappast bli besviken på utbudet av live sport som vi tillsammans med Unibet har plockat fram. Utbudet låter dig direkt få tillgång till massor av intressanta sporter som hockey, fotboll, handboll, basket, golf m.m. Du kan läsa våra guider om att streama fotboll eller streama hockey på nätet. De sporter tillhör de mest populära i Sverige.

Vi skulle kunna säga att du har full tillgång till all sport som du kan tänkas behöva när du skapar ett konto inne hos Unibet. De kommer att se till att du kan ta hjälp av att streama live sport under varje dag under ett helt år.

Det hinner naturligtvis bli massor av matcher inom de olika sporter som finns att streama på nätet. Oavsett vilka sporter du skulle vara intresserad av att följa direkt på nätet.

Därför bör du inte längre tveka, se till att du har ditt konto redo inne hos Unibet och använd deras odds bonus att komma igång med. Med hjälp av din bonus så kommer du att kunna hämta massor av extra pengar att spela med. Dessa pengar kan du sedan använda för att spela på tennis, eller någon av de andra sporter som ingår inne hos Unibet.

Vi hoppas naturligtvis du tar hjälp av våra råda innan du börjar streama tennis. Vi tror du kommer bli förvånad över hur mycket sport det finns att se med hjälp av live streams. Se bara till att du har pengar på ditt spelkonto, så kan vi börja!

Vanliga frågor om tennis streams

För att snabbt få koll på frågor som du har angående att streama tennis – så finns en rad frågor här. Där kan du ta del av korta och snabba svar.

Vart kan jag streama tennis på nätet?

Du kan se tennis hos flera olika streamingsidor på nätet. Bet365 & Unibet visar i de allra flesta turneringar (inklusive Grand Slam). Cmore och DiscoveryPlus har även de massor av tennis streams från bl.a. ATP och WTA.

Är det gratis att se tennis online?

Det beror på vilken sida du använder dig av. En del sidor har gratis tennis streams – andra kräver att du har abonnemang. Läs mer hos den sida du vill streama hos.

Vilka turneringar är mest populära?

Utan tvekan så är största turneringarna i Grand Slam (Australian Open, Franska Öppna, Wimbledon & US Open). I Sverige är även Swedish Open och Stockholms Open populära tävlingar inom tennisen.

Går det att se tennis i mobilen?

Ja – de allra flesta streamingsidor gör det möjligt att streama tennis i mobil, dator eller TV. Det innebär att du kan välja den enhet som passar dig allra bäst för stunden.

Sänds tennismatcherna i HD?

Det beror på vilken sida som du använder dig av. Om du har betalat för ett abonnemang eller premium för att se tennis – så är det möjligt att se matcher i HD.