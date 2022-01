Charlotte Kalle och Calle Halfvarsson fick de sista biljetterna till OS 2022 i Peking. Efter hård konkurrens så har nu skidlandslaget för OS blivit klart.

Den 5 januari så höll skidlandslaget en presskonferens och meddelade att Sveriges trupp till OS är klar. Det innebar att man även släppte alla namn som nu ska börja sin satsning.

Calle Halfvarsson säger att han är mycket nöjd med sin plats i OS. Han är glad över att formen verkar ha vänt under Tour De Ski. Där plockade Calle Halfvarsson in fina placeringar som topp 10.

Tour De Ski har varit viktigt

Omkring nyår så utspelade sig den klassiska tävlingen Tour De Ski. Det var en chans för åkarna att putsa upp sina chanser till att bli uttagna till OS. Läs mer om hur du kan streama OS & alla tävlingar hos oss.

Ganska tidigt in i touren så blev det klart att Anna Dyvik kniper en plats i landslaget. Det firade hon med att lämna Tour De Ski. Hennes planer är att åka hem och försöka toppa formen på bästa möjliga vis på hemmaplan.

Förloraren av uttagningen blev dessvärre Johanna Hagström. Trots en fin insats i Tour De Ski så skulle det inte räcka. Hon blev meddelad att det inte blir något OS 2022. Det sårade henne otroligt mycket.

Att Charlotte Kalla tas ut i skidlandslaget gör att hon gör sitt imponerade fjärde OS. Detta lär bli det sista OS-mästerskapet för hennes del. Hon visade inte upp några superkrafter under Tour De Ski – utan mer stabila resultat en bit utanför topp 10.

En som blixtrade till var verkligen Calle Halfvarsson. Han har länge gått runt och väntat på att ”det ska släppa”. Det såg mörkt ut under perioder under 2020-2021. Under Tour De Ski var det en helt ny Calle Halfvarsson. Han radade upp fina placeringar – och utmanade på allvar. Hans biljett var säkrad nästan direkt.

Alla åkare i Sveriges landslag i skidor

Nu är alla åkare i Sveriges skidlandslag trupp till OS klar. Det finns många medaljhopp som finns med bland namnen. Inte minst bland sprintdamerna. Där har Mikaela Dahlquist och Jonna Sundling haft en dominans under 2021.

Tyvärr så missar Linn Svahn hela OS 2022. Det på grund av en axelskada. Annars hade Sverige haft en mycket god möjlighet på en trippelmedalj under sprintloppen på damsidan.

Det finns inte mycket att vänta sig på herrsidan. Det kommer nog bli ganska klent med medaljer. Det bästa hoppet vi har är Calle Halfvarsson. Med bubblare för Jens Burman och Oscar Svensson. Dock har goda resultat uteblivit denna säsongen för båda.