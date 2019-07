Det afrikanska mästerskapet var en fröjd att följa i år och en turnering som givetvis betyder mycket för spelarna. Speciellt för Sadio Mané som sade: ”Jag hade bytt ut min Champions League-titel mot en afrikanska mästerskapstitel”. Hursomhelst, efter massor av svett och tårar, uppoffrande tacklingar och många skott blev det Algeriet som tog hem titeln i sommar. Låt oss nu gå igenom intressanta saker från turneringen.

Algeriet hade efter sju spelade matcher vunnit det afrikanska mästerskapet, utan att förlora en enda match. Det nordafrikanska laget har trots främmande namn på laglistan lyckats spela som ett riktigt lag.

Nigerias Odion Ighalo blev turneringens främsta målgörare. Spelaren gjorde i snitt 0,8 mål per match. Utöver vem som gjort flest mål är det också värt att nämna att den som gjort flest assists är Milans Frank Kessie och Ismael Bennacer som båda gjort 3 assists. Trots Ighalos fina insats för sitt hemland Nigeria så var det ändå Algeriets Ismael Bennacer som tog hem ”turneringens bästa spelare”. Bennacer gjorde ungefär 31,4 lyckade passningar per match och hade en passningssäkerhet på 86,5 procent. Detta talar för en bra lirare.

Egyptens Mohammed Salah stod för flest skott per match i turneringen. Egyptiern hade 4.8 skott per match, men ändå har han bara lyckats göra två mål.

Finalisterna Senegal och Algeriet möttes i gruppspelet tidigare i turneringen. Algeriet vann matchen med 1-0 och Senegal hade därmed mycket att fundera över efter matchen. Vad som kännetecknade de båda mötena är att matcherna var målfattiga och att de ungefär spelade lika bra.

Senegal var det lag som hade mest i bollinnehav per match. Med ett bollinnehav på 58,4 procent var det svårt att dominera matchen ifall man mötte Senegal. Senegal var också laget som vann flest luftdueller, hade bäst passningsäkerhet och som hade flest skott per match. De vann 65,2 procent av alla sina luftdueller, vilket talar för långa spelare. De sköt i snitt 17,3 skott per match och lyckades med 83,9 procent av alla sina passningar. Mycket talade för att Senegal kunde vinna sommarens afrikanska turnering, men ändå gjorde dem inte det.

Det var en fröjd att återigen få följa det afrikanska mästerskapet i år och jag ser redan fram emot att se det afrikanska mästerskapet igen år 2021 då turneringen kommer att hållas i Kamerun.