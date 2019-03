Denna uppgift är inte superenkel, men inte heller jättesvår. Arsenal har siktiet helt klart inställt på att spela offensivt och försöka få in åtminstone ett mål innan den första halvleken är slutförd. Därför kommer vi spela på ett odds som innebär att Arsenal ska vinna både första och andra halvlek. Till detta speltips så får vi fram oddset – 1.72. Ett odds som vi tycker är spelvärt. Tycker du att detta odds är för lågt så kan vi rekommendera dig att blanda in andra matcher från kvällens omgång i Europa League.

I dagens läge står det 3-1 till Stade Rennes som överträffade sig själv i det första mötet. Det krävs nu att Arsenal vinner med 2-0 för att gå vidare. Detta tack vare det bortamål som Arsenal lyckades få in.

Här ger vi dig de steg som du bör ta dig igenom för att så snabbt som möjligt kunna se matchen under den 14/3.

Du kan nämligen välja mellan både Dplay och Eurosport Player. Båda dessa tjänster kommer att sända Arsneal – Rennes via streaming online.

