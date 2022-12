Wigan - Sheffield United, 19/12: Speltips & stream

Vad: Wigan – Sheffield United, Championship Avspark: Den 2022-12-19, kl. 21:00 Vart: DW Stadium TV-kanal: Viaplay Speltips: Sheffield United (Odds: 2.07 hos Unibet)

Inför

Wigan får klara sig utan Jason Kerr, medan Tom Pearce och Ryan Nyambe är tveksamma till start.

Gästerna reser utan skadade John Fleck, Rhian Brewster, Rhys Norrington-Davies, Daniel Jebbison och Jack O’Connell.

Anfallaren Oliver McBurnie (i bild) har nätat 9 gånger hittills för Sheffield United, lika många som lagkamraten Iliman Ndiaye.

Streama Wigan – Sheffield United

Måndagsmatchen i engelska Championship mellan Wigan och Sheffield United går att streama online.

Du behöver registrera ett abonnemang på Viaplay.

Sedan går det att titta på matchen bland annat via en mobil, en dator eller en surfplatta.

Sändningen börjar 5 minuter innan matchstart.

Som sällskap i matchen mellan Wigan och Sheffield United kommer du att ha den svenska kommentatorn Robert Tennisberg.

Speltips & odds

Det är märkligt hur ledningen i Wigan har agerat under säsongen. Trots usla resultat valde de att förlänga managern Leam Richardsons kontrakt med 3 år, för att två veckor senare ge honom sparken.

In i stället har de plockat in Kolo Toure, som i sin debut lyckades ta en poäng mot Millwall. Will Keane gjorde sitt 8:e fullträff för säsongen. Men ett kvitteringsmål av Zian Flemming kom bara några minuter senare.

Wigan är på väg ner till League One, men har bara 2 poäng upp till Hull, som är på säker mark. Det är bara Huddersfield som har tagit färre poäng under säsongen.

Att ta poäng igen kommer att bli svårt för Wigan då motståndet håller högsta klass i divisionen.

Sheffield United har fortsatt där man slutade innan VM-uppehållet, som för övrigt kom lägligt. Anledningen är att det var en massa skador i truppen. Trots det har man lyckats riktigt bra. Det är bara Burnley som har tagit fler poäng än dem.

Innan VM-pausen blev det en 1-0 seger över Cardiff. Därefter slog man Huddersfield med samma siffror. Att hålla nollan är något man har skämt bort supportrarna med.

Inget annat lag har släppt in så få mål som Sheffield United. Samtidigt är man nästbäst i offensiven, med 36 baljor efter 22 omgångar.

Managern Paul Heckingbottom har en bra trupp och allt som krävs för att ta en 3:e raka ligaspelet. Bortaspelet är urstarkt, med tre raka segrar på bortagräs, utan något insläppt mål.

Även om Wigan har spelat snäppet bättre med en ny manager vid rodret känns uppgiften för svår.

Därför faller spelet på att Sheffield United reser hem med samtliga 3 poäng i behåll. Till en bit över dubbla pengar i odds. Det kör vi på!

Vårt speltips: Sheffield United vinner matchen

Odds: 2.07

Bettingsida: Unibet

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att Sheffield United går segrandes ur duellen mot Wigan.

Nedan presenterar vi vilka fler tips som är värda att spela på i matchen.

Speltips Odds från Unibet Över 9,5 hörnor i matchen 1.92 Över 2,5 mål i matchen 2.14 Oliver McBurnie gör mål i matchen 2.75

