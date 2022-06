Wales - Ukraina, 5/6: Speltips & stream

Vad: Wales – Ukraina, VM-kval Avspark: Den 2022-06-05, kl. 18:00 Vart: Cardiff City Stadium TV-kanal: Cmore Speltips: Ukraina Vidare (Odds: 1.90 hos Unibet)

Wales kom 2:a i sin VM-kval grupp, bakom Belgien, med 15 poäng efter 8 omgångar.

Ukraina kom också 2:a, bakom Frankrike, med 12 poäng efter lika många omgångar.

Senast nationerna möttes var året 2016 där Ukraina vann en vänskapstillställning med 1-0.

Startelvor & statistik

Streama Wales – Ukraina

Hos Cmore som du kan se samtliga VM-kval landskamper från Europa online. Det innebär att du kan streama självaste finalen också mellan Wales och Ukraina.

För att streama slutspelet behöver du följa några steg nedan.

Klicka dig vidare till Cmore Registrera ett konto gratis Välj ett abonnemang med paketet Plus Streama Wales mot Ukraina

Sändningen börjar 10 minuter innan matchstart.

Som sällskap i matchen mellan Wales och Ukraina kommer du att ha de svenska kommentatorerna Hanna Marklund och Christopher Kviborg.

Speltips & odds

Vinnaren av mötet mellan Wales och Ukraina kommer att hamna i en grupp i VM bestående av England, Iran och USA.

Förbundskaptenen Rob Page roterade kraftigt i startelvan i veckan, då Wales förlorade i Nations League borta mot Polen med 1-2. Spelare som Gareth Bale, Aaron Ramsey, Ben Davies och Joe Allen vilades då.

Wales visade inte upp något vidare spel då. Det gjorde de inte heller när Österrike slogs ut i semifinalen. Talismanen Gareth Bale hade en bra dag på jobbet och nätade två gånger om. Annars skapade inte Wales så mycket. I stället var det Österrike som ägde matchen med ett massivt bollinnehav. Men det var Wales som vann med 2-1 och tog sig till final.

Där väntar Ukraina, som kommer att bli en rejäl utmaning.

Trots att Ukraina fortsatt är i krig har detta inte speglats något negativt på planen. Tvärtom. De har haft hela världens sympatier och tagit vara på det.

Fotbollen kanske inte är högsta prio för Ukraina. Men spelarna på planen gav ändå allt mot Skottland i Glasgow. Efter en halvtimmes spel lobbade Andriy Yarmolenko in ledningsmålet. Roman Yaremchuk nickade in 2-0 målet innan Skottland reducerade genom Callum McGregor. Sista ordet fick Artem Dovbyk som hoppade in från bänken och avgjorde tillställning.

Fantastiskt av Ukraina att slå hemmastarka Skottland på det viset.

I truppen finns det världsstjärnor som spelar i Man City i Premier League och Atalanta i Serie A.

Så Ukraina är mer än kapabla att ställa till det för Wales. Om man spelar som mot Skottland så är det en enorm fördel till Ukraina, där samtliga spelare är i toppslag.

Eftersom Ukraina har tillräckligt med kvalitet fram i banan lutar det mesta mot att de återigen bryter ner motståndarna.

Därför faller spelet på att Ukraina tar den sista biljetten till VM genom att slå Wales, antingen efter fulltid, eller förlängning eller eventuella straffar.

Vårt speltips: Ukraine Vidare

Odds: 1.90

Bettingsida: Unibet

För en djupare analys kring spelbolaget finns det en recension om Unibet.

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att Ukraina tar sig till VM i Qatar.

Hos Unibet så hittar vi flera spelvärda odds inför Wales – Ukraina.

Kolla in nedan vilka fler tips vi anser är värda att satsa pengarna på.