Varbergs BoIS - Östers IS: Stream, speltips & odds (28/2)

Vad: Varbergs BoIS – Östers IS Matchstart Kl. 19:00, den 28/2 Vart: Påskbergsvallen Live stream C More TV: C More Mix Speltips: Varberg vinner (1,85 hos Unibet)

Inför

Varberg vann mot Sollentuna med 1-0 i första matchen.

Öster skrällde till sig ett oavgjort resultat mot Norrköping, 1-1.

Varberg spelar i Allsvenskan, och Öster i Superettan.

Streama Varbergs BoIS – Öster

Faktum är att det är enkelt att hitta en Varbergs BoIS – Öster stream. För att se matchen behöver ni bara skapa ett konto på C More, och där köpa ett sportabonnemang. När det är gjort kan ni titta på er fotboll stream direktsänt från valfri enhet. Sätt igång sändningen via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av Chromecast eller liknande kan du koppla över din Varbergs BoIS – Öster live stream till TV-skärmen, och se matchen på TV.

Sändningen på C More håller hög kvalitet, och du som väljer att streama Varberg – Öster via deras tjänst kan njuta av bra bild och förstklassigt ljud. Där kan ni även streama Sollentuna – Norrköping.

Undrar du vilken kanal som sänder Varberg – Öster på TV? Det är C More Mix som visar matchen. Har du den i ditt utbud är det bara att börja titta på matchen på TV.

Speltips & odds: Varberg – Öster

Varbergs BoIS stod för en godkänd match i premiären, då man besegrade Division 1-klubben Sollentuna FK med 1-0. Det var ingen glimrande insats, men man gjorde vad som krävdes och återigen var det Tashreeq Matthews som klev fram. Sydafrikanen var en av lagets allra bästa spelare ifjol, och gjorde fem mål och fem assist i Allsvenskan 2021.

Öster stod för en överraskande stark insats i premiären mot IFK Norrköping. Trots bortaplan och trots att man ställdes mot ett lag från en division högre upp än en själv, nådde man 1-1. Både Varberg och Öster har chans på avancemang, och vinnaren i den här matchen har slagläge inför den sista matchen.

Öster har inför säsongen förstärkt laget med Dzenis Kozica, som gick direkt in i startelvan mot IFK Norrköping. En riktigt bra förstärkning med Superettan-mått mätt, som har alla förutsättningar till att bli en viktig spelare för Öster.

För Varbergs del har bland annat mittfältaren Ismet Lushaku kommit in. Han har gjort det bra i AFC Eskilstuna i flera år, och har hunnit debutera för Kosovos landslag.

Varbergs BoIS kliver in som favoriter till den här matchen, och rättmätiga sådana. Öster må ha stått för en stark insats mot Norrköping, men vi tror inte att man upprepar en sådan skalp. Varberg är ett på pappret klart bättre lag, och här har man chansen att skaffa sig ett guldläge inför den avgörande, sista gruppspelsrundan. Vi tror att man tar den chansen, och spelar den raka 1:an till 1,85 gånger insatsen hos Unibet.

