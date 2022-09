Union St. Gilloise - Malmö FF (15/9): Stream, speltips & odds

Streama Union St. Gilloise – Malmö FF live

Det är inte direkt svårt att hitta en Union St. Gilloise – Malmö FF live stream. För att se matchen online behöver du bara skapa ett konto hos Viaplay, och där köpa ett sportabonnemang. Viaplay är Viasats streamingtjänst, och de sänder alla matcher från Europa League live.

Skapa ditt konto, köp ett abonnemang och börja live streama Union Saint Gilloise – Malmö FF från valfri enhet. Det går att ha igång din fotboll stream via mobil såsom dator eller surfplatta. Har du en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande kan du dessutom koppla över din sändning till TV-skärmen, för att titta på matchen på TV.

Vi tror att ni kommer att bli mycket nöjda med er Union Saint Gilloise – Malmö FF stream. Kvalitén är hög på både bild och ljud, och dessutom är kommentatorerna av högsta klass.

Speltips & odds: Union St. Gilloise – Malmö

Malmö FF:s säsong har varit något av en besvikelse så här långt. Man har vunnit Svenska Cupen och kvalificerat sig till Europa League, men ledningen hade hoppats på mer. Framförallt är det resultaten i Allsvenskan som varit under all kritik, men man hade även målsättningen att ta sig till Champions League. Särskilt att man åkte ut ur kvalet mot ett på pappret så svagt motstånd – Zalgiris Vilnius från Litauen – svider extra mycket och det var just det uttåget som gjorde att tränaren Milos Milojevic fick sparken.

In kom först och främst Andréas Georgson, men inte blev resultaten bättre för det. Nu har man tillsatt nygamle tränaren Åge Hareide, som kliver tillbaka från pensionen för detta uppdrag. Han inledde med att förlora första gruppspelsmatchen i Europa League, mot Braga, men vann därefter mot IFK Norrköping i Allsvenskan.

Nu är det dags för en ny EL-match för Hareide och hans MFF. Man ställs emot Union Saint Gilloise, som skrällde med att segra borta mot Bundesligaettan Union Berlin i premiären. St. Gilloise gäller som klara favoriter mot MFF här, även om man borde vara det motstånd Malmö har störst chans att ta poäng emot.

Vi tyckte att Malmös offensiv såg vass ut mot Norrköping, och man kunde mycket väl ha gjort fler mål. Union Saint Gilloise har varit inblandade i många målrika matcher denna säsong. Vi tror att det kan smälla en del här, och spelar ”över 2,5 mål”. Oddset är 2.00 gånger pengarna, och finnes hos Bet365.

Vårt speltips: Över 2,5 mål



Odds: 2,00

Spelsida: Bet365

