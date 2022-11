Tyskland - Japan (VM): Stream, speltips & odds

Tyskland och Japan ställs emot varandra klockan 14 under onsdagen. Här ger vi er allt inför matchen, från speltips till information om hur ni finner en Tyskland – Japan stream.

Det har blivit dags för ännu en jätte att göra intåg i VM. På onsdag strax efter lunch premiärspelar Tyskland, då man ställs emot Japan. Tyskland är som bekant en av fotbollsvärldens giganter, och här hoppas man kunna ge sig själva en bra start på årets världsmästerskap.

Japan är ett lag som inte ska underskattas. I truppen finns spelare som Yuto Nagatomo och Takumi Minamino, och detta är absolut ingen ”walk in the park” för tyskarna. Kolla in vårt speltips till matchen!