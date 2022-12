Tottenham - Aston Villa (1/1): Stream, speltips & odds

Tottenham och Aston Villa gör upp på nyårsdagen. Här ger vi er allt inför matchen på Tottenham Hotspur Stadium, från speltips till information om hur ni gör för att streama mötet online!

Tottenham har blandat och gett under säsongen, och framför allt har man inlett matcher svagt för att sedan trampa igång under slutet av matchen. Nu ställs man mot ett Aston Villa som gått halvdant under säsongen, och ligger på en tolfte plats i Premier League-tabellen.

Vi tar er igenom förutsättningarna, inför 2023 års allra första Premier League-match. Ta del av vårt speltips till mötet, och se hur ni gör för att streama matchen online.