Vad: Sydkorea – Ghana, VM 2022 Var: Ecudation City Stadium, Al-Rayyan När: Kl. 14:00, 28 november Live stream: C More TV: TV4 Speltips: Sydkorea vinner (2.55 hos Mr Green)

Inför matchen

Sydkorea spelade 0-0 mot Uruguay i sin premiärmatch, i en ganska bra insats.

Ghana förlorade med 2-3 mot Portugal i sin premiär, och gjorde då inte bort sig.

Lagen möttes i genrepet inför VM 2014. Då vann Ghana med 4-0, efter hattrick från Jordan Ayew.

Statistik & startelvor

Speltips & odds: Sydkorea – Ghana

Sydkorea inledde VM med att spela 0-0 emot Uruguay, i en tajt match som inte bjöd på mycket målchanser. Ghana å sin sida förlorade med 2-3 mot Portugal, i en mycket händelserik match. Nu möts Sydkorea och Ghana i Grupp H:s andra omgång, och det är en nyckelmatch för båda lagen. Ska någon av dessa ta sig vidare från gruppspelet, då är det här matchen att vinna.

Sydkorea känns som det mer kompakta laget här; svårforcerade men samtidigt frågetecken kring det offensiva spelet. Ghana hotade mycket på sina kontringar mot Portugal, men frågan är hur spelbilden ser ut i den här matchen. Troligtvis får man inte lika mycket kontringstillfällen som mot Portugal, då man gick in som klara underdogs.

Trots att Sydkorea hade svårt att skapa gott om målchanser mot Portugal, vet vi att kapaciteten till att hota finns där så länge man har en spelare som Heung-Min Son i laget. Tottenhamspelaren har kvaliteterna att förstöra vilket försvar som helst, Ghanas inkluderat.

Vi tror att Sydkorea vinner den här matchen. Laget känns mer stabilt, där Napolis formstarka och pålitliga mittback Min-Jae Kim håller ihop försvaret. Dessutom finns Son att tillgå i offensiven. Den raka 1:an finnes till 2.55 gånger pengarna hos Mr Green, och spelas.

Vårt speltips: Sydkorea vinner



Odds: 2.55

Spelsida: Mr Green

Annan betting på matchen

Det finns gott om spel på matchen. Nedan finner ni tre spelförslag.