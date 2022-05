Sverige – Kanada, 26/5: Speltips & odds (Hockey VM)

Sverige ställs mot Kanada i en kvartsfinal av ishockey VM. Här kommer vi kolla in odds inför matchen – samt ge dig vårt speltips.

Det är otroligt jämnt bland Sverige – Kanada odds. Det finns inget lag som är tydliga favoriter till att vinna matchen. Det bäddar för en stor rysare.

Att spela på betting inför Sverige – Kanada kommer att bli svårt. Det är svårt att bortse från sitt svenska hjärta när vi väljer ett resultat för matchen.

Vad: Sverige – Kanada (ishockey VM 2022) Speltips: Sverige vinner matchen (2.38 hos Betsson) Nedsläpp: 26/5, kl. 15:20 Arena: Nokia Arena, Tammerfors Se matchen: > Streama Sverige – Kanada

Resultat, trupp & statistik

Här kan du kolla in live score under matchen – samt se höjdpunkterna under matchens gång. Du kan även bläddra genom lite statistik och trupper som Sverige och Kanada ställer upp med.

Sverige – Kanada speltips

Det är en väldigt svår match som väntar för Tre Kronor. Experter var snabba på att beskriva det som en mardröm när det stod klart att Kanada går kvartsfinal mot Sverige.

Det vi har framfört oss är ett stjärnspäckat Kanada med i stort sett endast NHL-spelare. Detta lag har dock visat en väldigt dålig form. Inte minst blev det väldigt tydligt när Danmark tog en historisk seger mot Kanada i gruppspelet.

På andra sidan så har Sverige sitt Tre Kronor i en mycket hög form. Ett väl godkänt gruppspel – med seger mot både Tjeckien och Finland – bådar gott. Speciellt med tanke på senaste årets fiasko.

Sverige har fått med sig viktiga nyckelspelare som Rasmus Dahlin och William Nylander. Det kommer vara främst dessa gossar som måste föra Sverige till seger mot Kanada. Har vi dessa spelare varma i kläderna – så kan Sverige mycket väl vinna.

Det är oklart vart vi har Kanada inför vi lägger vårt speltips. Dock lutar vår hjärta – men också hjärna mot en svensk seger. Det ger oss ett bra odds inne hos Betsson – där kan du även spela med en bettingbonus om du inte tidigare har konto.

Speltips: Sverige vinner matchen

Bettingsida: Betsson

Oddsbonus: 100 kr free bet

Bäst odds inför matchen

Vi har jämfört lite sidor med varandra för att hitta bästa oddsen inför Sverige – Kanada i hockey VM. Vi är nöjda med de odds som finns på den svensk seger. Där får du i runda slängar 2.30 för en vinst för Tre Kronor.

Efter kollat runt bland flera oddssidor så anser vi att Betsson har högsta oddsen för de flesta spel som vi är intresserade att spela på.

Vi kommer att plocka med de odds som vi tycker är extra intressanta – utöver vårt speltips. Du hittar alla dessa typer av betting här nedanför. Notera att alla spelen och odds kommer från Betsson Sverige. Den sida som vi tycker har bäst odds för hockey VM.

Speltips: Odds: Över 5,5 mål i matchen 2.58 Sverige – eller oavgjort (fulltid) 1.68 Sverige vinner med 4-2 19.00

’